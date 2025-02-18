日本戶籍正名台灣 謝長廷感謝台灣女婿議員相助

日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）

2025/02/18 05:30

〔駐日特派員林翠儀、記者黃靖媗／綜合報導〕日本法務省將推出戶籍新制，未來台灣人在日本戶籍文件上的國籍標記，將可從「中國」正名為「台灣」，這項突破背後有許多在日台僑團體、友台日本人和組織努力的足跡。前駐日代表、總統府資政謝長廷今天透露爭取的秘辛，原來背後有「台灣女婿」參議員瀧波宏文等日本國會議員和代表處人員的奔走，他表示相當感謝。

外交部說明，經日本國會跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」長年在國會為我發聲，以及我旅日僑民不斷向日本政府爭取維護自身權益，終於獲得日本法務省重視與積極回應，部長林佳龍特別感謝日本各界的各項努力。

請繼續往下閱讀...

謝長廷表示，八年多前駐日時，很多鄉親向他反映此事，當時他向日方建議比照「在留卡」的做法，將「國籍欄」擴充為「國籍地域欄」，當時我方研判日本國會不會為台灣人的記載問題而修法，而且若因這個理由要求修法，必然招來中國反彈和親中派議員的抵制。

友台的自民黨參議員瀧波宏文是「台灣女婿」，他告訴謝長廷，日本戶籍法為了增加姓名漢字的日本假名標記，將在幾年後修改，他將隨時留意動態，全力配合，並結合更多議員支持，但希望我方能保持低調。

我代表處成立專案小組 奔走推動

謝長廷表示，我方為此成立專案小組，由領務組傅姓、陳姓前後兩任組長擔任負責人，沒有間斷的推動，他們的辛勞可以想像，現在終於看到好消息，謝謝他們的付出，也感謝幾位一直跟我們奮鬥的國會議員。

有關台灣人被登錄為「中國」籍，主要是根據一九六四年法務省發出的通知，當時台日仍有邦交，所以用曖昧的方式將兩邊的人均標記為「中國」，但一九七二年台日斷交、中日建交後，愈來愈多台灣人不願被冠上這個錯誤名稱。

在日台僑和留學生在二千年左右即已投入台灣正名運動，包括在日台灣同鄉會、日本李登輝之友會等團體，均曾要求日本政府對公文書或證件內涉及台灣的部分進行正名。二○一一年日本東北發生大地震後，台灣捐助高額善款賑災，感動了許多日本人，也讓台灣正名運動受到日本民眾的重視與支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法