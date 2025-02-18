接見博明 賴：盼與美打造「非紅供應鏈」

總統賴清德昨接見美國前白宮副國安顧問博明一行，賴強調期盼與美國進一步強化夥伴關係、共同打造「非紅供應鏈」。（取自總統府）

2025/02/18 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕賴清德總統昨接見美國總統川普第一任期的前白宮副國安顧問博明一行人。賴表示，台灣會持續提升自我防衛力量，期盼與美國進一步強化夥伴關係、共同打造「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢；博明也談及，賴總統日前宣示國防預算達GDP三％以上目標，對於台美兩國增加嚇阻力量是很好的開端。

台將提高國防預算達GDP3％

博明：增加嚇阻力 好的開端

賴清德說，非常歡迎台灣的好朋友博明與蒙哥馬利海軍少將再次訪問台灣。去年六月博明和簡以榮曾來台發表合著的新書《沸騰的護城河》並拜訪總統府；八個月後再次見面，很高興簡以榮已進入白宮國安會服務，《沸騰的護城河》中文版也將在台灣發行。

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賴清德指出，面對威權主義國家強化合作，帶來地緣政治、區域安全的風險和挑戰，我們都有共同的信念，就是「靠實力來達到和平」，唯有強化國防實力、打造堅固的「金城湯池」，才能發揮嚇阻的力量，維持台海與世界的和平穩定。

賴清德強調，台灣會持續提升自我防衛力量，期盼與美國在安全、經貿、能源等領域進一步強化夥伴關係，並加強在關鍵及創新科技的合作，一起打造安全與堅韌的「非紅供應鏈」，確保台灣、美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢。

博明首先恭賀賴總統當選一週年及台灣在經濟上的亮眼表現，並談及賴總統日前宣示要讓台灣國防預算達到GDP三％以上的目標，與美國國防預算比例相當接近，對於台美兩國增加嚇阻力量是很好的開端。

博明認為，值此獨裁、侵略性政府逐漸崛起的時刻，賴總統談到的「靠實力達到和平」，是當前美國與台灣正確的方向，美國前總統華盛頓在其首次就職演說曾說：「維持和平最好的方式，就是隨時準備應戰」，也是「靠實力達到和平」的意涵。

另外，共軍近日以美、加等國軍艦航經台海為由，執行「聯合戰備警巡」，國防部自十六日上午六時至昨日上午六時止，偵獲四十一架次共機、九艘次共艦、一艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。國防部昨日表示，共軍藉各項軍事行動，威懾台灣及周邊國家，窮兵黷武的心態，證明中共才是當前台海和平穩定唯一、且最大的威脅。

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