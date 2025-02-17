選宜蘭縣長？ 陳歐珀︰人民有需要就全力以赴

2025/02/17 05:30

〔記者江志雄、陳奕劭／綜合報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，藍、綠、白陣營鴨子划水備戰，前民進黨立委陳歐珀近來勤走基層，被解讀為參選縣長熱身，他昨天公開回應，如果人民有需要，就會全力以赴。

綠營林國漳被勸進 林峻輔有意選

六十三歲的陳歐珀曾任宜縣三屆區域立委，本屆立委選前捲入im.B詐騙風波宣布退選，歷經沉潛，最近動作頻頻，除了懸掛新年看板，並積極出席活動，參選縣長傳聞甚囂塵上。

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陳歐珀昨發表聲明指出，im.B案發生後，為了不影響大選而主動退選，經全力輔選交棒給陳俊宇，並創辦台灣希望智庫協會，作為地方型公共政策討論平台。另外，im.B案宣判結果確認與他無關，感謝司法還他清白。這段期間很多鄉親勸進他選縣長，如果人民有需要，就會全力以赴，民進黨提名機制七月才確定，他不急於現在決定。

藍營立委吳宗憲等多人被點名

下屆宜蘭縣長選戰，行政院政務委員陳金德等人遊說宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳代表民進黨參選，同為綠營的冬山鄉長林峻輔也有意挑戰。國民黨方面，不分區立委吳宗憲、議長張勝德、代理縣長林茂盛都被點名。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠日前透過臉書表態，「我的目標不變：二○二六參選宜蘭縣長，爭取為縣民服務」。

另外，新任民眾黨主席黃國昌昨天出席新北黨部幹部座談會，展開二○二六年選戰布局，他強調，民眾黨將透過機制「找出最強方案，推出最強人選」，也絕不缺席下屆新北市議員選舉，但未具體表態是否參選新北市長。

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