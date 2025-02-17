前支持者諷黃國昌偽君子 丟香蕉皮抗議

黃國昌扮演者身穿名為「利益」的白色T恤，頭像也換成如今的模樣，向黃國昌表達不滿。（記者陳奕劭攝）

2025/02/17 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣民眾黨立委黃國昌當選新任黨主席，公民團體「協尋黃國昌」昨天聚集新北市板橋區服務處丟擲香蕉皮抗議，諷刺黃國昌是「政壇偽君子」；黃回應，對抗議者的看法沒有意見，只希望「自己丟的垃圾自己要帶走」。

一群曾經支持黃國昌的民眾昨天到黃的服務處抗議，高呼「民眾訴求，『蔥』耳不聞、法案素質，濫竽『蔥』數」等口號，民團成員詹先生說，黃國昌的真面目就是政壇偽君子。

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現場演出行動小短劇，黃國昌扮演者穿著名為「理念」的黃色外套，以青年導師的形象現身，卻突然脫去外套，展示名為「利益」的白色T恤，諷刺黃國昌剝開外衣只剩權與利。

抗議民眾勇者（化名）表示，起初看見黃國昌「電狗官」對他產生好感，後來發現黃國昌放任支持者霸凌同志，並退出時力並加入民眾黨，讓他看不下去。

黃：對抗議沒意見 自己丟的垃圾要帶走

十九歲抗議民眾腸腸（化名）說，他曾是黃國昌揭弊直播的忠實觀眾，但二○二二年選舉後，黃國昌常以外人角度談論時代力量運作，還把立院一讀正常程序解釋為「國會空轉」，沒想到黃國昌後來跳黨，他因此「由粉轉黑」。

另外，黃國昌的國中老師在罷免國民黨立委王鴻薇的連署攤位受訪表示，過去黃國昌品學兼優還擔任班長，做事仔細認真，卻感嘆其政治立場轉變；長老教會的牧師也說，很後悔以前支持黃國昌。

對此，黃國昌回應，不管在人生什麼階段，過去老師教導的恩情永遠放在心裡，他尊重老師與牧師長時間支持民進黨。台灣走過國民黨一黨專政時代，相信大家挺的是民主，如果無法認同國民黨一黨專政，又如何認同民進黨控制媒體、檢調，把台灣變成一黨獨大的國家，成為自己過去最討厭的模樣？這絕非台灣之福，也不是人民之福。

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