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    總預算僵局 綠：追加減預算不可行

    藍白大砍中央政府總預算，立法院至今仍未把總預算案送抵行政院。（資料照）

    藍白大砍中央政府總預算，立法院至今仍未把總預算案送抵行政院。（資料照）

    2025/02/17 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對今年度總預算案爭議，立法院長韓國瑜將於十八日召集朝野黨團協商後續相關處理事宜。韓先前已表明，希望行政院不要提覆議，以「追加減預算」方式處理。對此，民進黨立委表示，韓為了面子提出要求，但追加減預算一般是在年度中提出，若認為這次總預算刪減、凍結數額不合理，就應支持覆議才是。

    刪凍不合理 就應支持覆議

    民進黨立委鍾佳濱指出，現在立院遇到的社會反彈，「是大家認為你審議的過程非常潦草、非常離譜。出在審議面的問題，卻用執行面的狀況處理，有悖常理。」如果是執行時發生問題要調整，才必須用追加減預算方式，來讓立院審查。

    至於為何韓國瑜要這麼做？鍾認為，韓認為立院絕不能自打耳光，不能承認社會的反彈，是因為立院審議太離譜了。「就是你給我面子，你們用追加減」，但就行政院來講，最大困難是，連數目都不知道，要根據什麼來辦理追加減？

    民進黨立委郭國文則認為，韓說總預算問題可透過「追加減預算」方式處理，但追加減預算能不能過，誰能掛保證？早知如此，何必當初，韓當初應由院長角度，和國民黨團好好溝通，不應事後才要用追加減預算的方式處理。

    「韓國瑜是否真的想要處理總預算的問題，讓人質疑。」郭說，如果知道這次總預算刪減、凍結的數額並不合理，就該同意覆議案。

    然而，在國會朝小野大的情況下，覆議案要闖關難度高，執政黨後續可能會向憲法法庭聲請暫時處分及釋憲。鍾佳濱認為，憲法法庭若裁准暫時處分，已三讀過的總預算案將無法繼續執行，屆時應依「預算法」第五十四條規定，以前一年度編列方式執行，但這樣新興預算將戛然而止，例如軍公教調薪政策。

    民進黨立委林俊憲則認為，現在已經二月中旬，立法院還不敢送出總預算，還想甩鍋叫行政院想辦法，這樣的國民黨立委「不罷，能行嗎？」

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