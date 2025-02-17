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    二階空戰 陳冠榮：建構完整組織化

    陳冠榮醫師。（資料照）

    陳冠榮醫師。（資料照）

    2025/02/17 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕全台各地民團今年發起大罷免行動，目前已有五十位立委罷免案送抵中選會，陸續進入第二階段，其連署門檻將提升至原選舉區選舉人總數的十％、且需在六十天內達成，在空戰、陸戰上如何延續砲火成為各民團一大挑戰。

    「罷韓四君子」之一、民主補破網發言人陳冠榮醫師表示，在一階送件後要進入二階連署，是罷免最困難的關卡，連署量至少是一階的十到十二倍，各罷團要建構完整的組織化，讓發言、宣傳、造冊、連署都有專責人員，來面對國民黨立委及藍營縣市政府的各種手段。

    陳冠榮建議，罷團要招募更多的志工，同時強化社群的影響力，要讓針對被罷免人的監督、討論、議題不間斷，也要將罷免論述持續擴散，爭取更多人的認同，支持並簽下連署書。

    「我們看到許多攻擊性很強的藍委，在一階送件後都很安靜、甚至開始跑地方行程，」陳冠榮分析，很多人都說這是國民黨立委怕了，但其實是突顯過往他們有恃無恐，仗著選區優勢都沒有在跑地方行程。

    陳說，罷團要仔細檢視國民黨立委在各自選區的關注狀況，從在地居民的需求出發，「讓大家看見國民黨無心立委們的爛，只有罷免才能讓我們自己的家更好。」

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