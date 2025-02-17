勇鷹失事墜海 飛官今可望出院

海巡人員昨操作無人機，在失事現場一帶搜尋勇鷹高教機殘骸。（海巡提供）

2025/02/17 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東志航基地一架勇鷹高教機十五日失事墜海，少校訓練官林瑋跳傘獲救後住院觀察，預計今天出院，飛機殘骸方面，軍方及海巡署昨持續前往失事點都蘭鼻外海搜尋，但因風勢強勁，尚未有任何發現。

林瑋雖曾短暫意識昏迷、嗆水、輕微失溫等狀況，到院後健康狀況穩定，照Ｘ光也沒肺炎情形，醫院今天會再為他照一次Ｘ光，若沒問題就可出院。

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軍方船艦昨天負責海上搜尋飛機殘骸，並僱請民間打撈船協助，海巡署清早就以無人機在失事現場一帶海面搜索，但因海風強勁，無人機的飛行距離明顯受限，至傍晚海面未見任何殘骸或油漬。

勇鷹高教機採用兩具F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局，並大量採用複合材料，以減輕飛機重量。軍方表示，外傳當天起飛才一分鐘就傳出雙發動機失效，而且在飛機失去動力下，姿態還能平順前進，駕駛能立即決定跳傘處置得當，「否則延遲五秒，可能飛機高度、姿態有變，後果會不一樣」。

馬丁貝克彈射椅 發揮保命功能

知情人士表示，若是鳥擊先造成左發動機受損，破片影響另一具發動機，「那真的鳥要夠大」，「但無論如何，證明英國製造商馬丁貝克（Martin-Baker）彈射椅十分可靠，飛行員活下來最重要」。

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