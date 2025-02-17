美國務院批中國操縱顛覆國際組織

美國國務院十三日更新官網「美中關係」專頁，新版內容相較以往版本，措辭更為直接。（美聯社檔案照）

2025/02/17 05:30

官網更新「美中關係」專頁 措辭強硬三度直指「中共」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院十三日更新官網「美中關係」專頁，新版內容相較以往版本，對中國措辭更為直接、強硬。更新後頁面明確地將矛頭指向中國共產黨（中共），在有限篇幅內三度提及「中共」，並指控中共長期以來試圖操縱及顛覆包括聯合國、標準制定機構及各種區域論壇在內的多個國際組織，以推進其全球目標。

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美將致力遏止中國侵略行為

打擊中國不公平的貿易政策

美國務院本次更新的「美中關係」專頁簡介中，依舊保留以「戰略競爭做為看待美中關係的架構，來因應中國對美國利益的直接挑戰」的說法，但刪除舊版的「重新強有力地參與聯合國體系」，以及「當符合美國利益時，將與中國就氣候變遷、全球公衛危機等共同挑戰進行務實外交」等敘述。此外，新版也刪除舊版中關於「美國對中援助」的項目。

根據官網，新版言明美國致力遏止中國的侵略行為，打擊中國不公平的貿易政策，對抗中國的惡意網路活動，制止中國在全球販運芬太尼前驅物，減輕中國對國際組織的操縱，並推動對中國在中國境內和全球侵犯人權的行為追究責任。

相較於二○二一年五月的舊版簡介，新版內容更為具體且強硬，尤其是在描述中國於國際組織的角色時。舊版僅簡略提及「多年來，中國在多邊組織，特別是在聯合國和各區域論壇中漸趨強勢」；新版則直接指控中共意圖操縱及顛覆國際組織，強調北京當局多年來持續嘗試安插中共黨員進入國際組織領導階層，並運用脅迫和拉攏等手段，試圖影響國際組織運作，以服務於中國自身利益，並藉此逃避其在人權議題上的責任。

美國國務院認為，中共的上述行為，可能損害美國及其盟友在國際體系中的利益，並且對以規則為基礎的國際秩序構成潛在挑戰。

反對中國取得美國技術 推進軍事現代化

新版頁面中，美國強調堅決反對中國透過合法和非法手段取得美國技術，推進其軍事現代化，包括透過軍民融合戰略；增強美國在人工智慧等關鍵和新興技術領域的領先優勢；並投資重建美國的工業基礎，確保未來扎根於美國和盟國的技術，而不是來自中國和其他專制國家的不受信任的技術。美國致力於打擊中共針對美國政府、民間部門和關鍵基礎設施網路的惡意網路活動，以協助保護美國公民、企業和產業。

與此同時，新版頁面擴充了關於雙邊經濟關係的內容，強調美國將把美國利益和美國人民放在第一位，努力終止中國濫權、不公平和非法的經濟行為。美國重申將致力於終止中國不公平的貿易行為，例如竊取智慧財產權和設置貿易壁壘等。美國也表達對中國使用強迫勞動和大規模國家補貼等手段的關切，認為這些做法及中國投資環境中存在的任意執法、法律條款定義不清及缺乏監管透明度等問題，對美國企業構成不公平競爭和重大挑戰。

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