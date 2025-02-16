國安修法》修法不易 民團：應先檢討行政法規

經濟民主連合召集人賴中強受訪表示，國安法制改革和民主防衛的推動至關重要，不過面對朝小野大的國會結構，他認為，賴政府應先檢討修正行政機關有權決定的法規命令。（資料照）

2025/02/16 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕中共持續對台文攻武嚇，我國安全防衛能力備受關注，賴總統宣示將持續推動國安法制改革。經濟民主連合召集人賴中強受訪表示，國安法制改革和民主防衛的推動至關重要，不過面對朝小野大的國會結構，他認為，賴政府應先檢討修正行政機關有權決定的法規命令，包括明定中資透過第三地來台投資的定義，以及調整「陸海空軍軍官士官服役條例」中，軍官與士官宣誓內容。

明定中資第三地來台投資定義 調整國軍宣誓內容

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藍白兩黨立委去年挾人數優勢，已在程序委員會聯手封殺民進黨立委沈伯洋提案立委赴中納管共廿五次。賴中強說，中國統戰手法多樣化，因此沈伯洋提出的「兩岸人民關係條例修正草案」，不僅主張納管立委，另一方面也要求相關人員應據實申報，不過，該法案至今仍未完成一讀程序，「可以說台灣民主防衛機制毫無進展」。

「無法推動國安修法就算了，國民黨正在拆除台灣的民主防衛機制。」賴中強指出，國民黨立委陳玉珍提出的「離島建設條例修正草案」，主張開放中國資金、人員、船舶、商品進入離島，且設置自由貿易區；另有草案明定，將離島重大建設核定權，從行政院移到金門縣政府，未來若蓋金廈大橋等於由地方決定，將會造成嚴重的國安破口。

另外，國民黨立委陳永康提出「國家安全戰略法草案」更是離譜，提案將總統的國家安全大政方針決策權，限縮成一任只可以行使兩次，等於是把總統當成行政院長的作文老師，實質架空總統決策權。

賴中強說，他贊同賴政府提出的國安法制改革，他也建議，政府應明定中資透過第三地來台投資的定義，並立即檢討、擴大管理範圍。另外，有關陸海空軍服役條例中軍官與士官宣誓內容，應將保衛台灣人民或台澎金馬人民納入。

他強調，賴政府若要展現具體行動，這兩項都屬於法規命令，只需經濟部長和國防部長決定，不應再有所延宕，才能提升國人信心。

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