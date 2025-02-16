國安修法》藍擬續推不在籍投票 刪吳斯懷條款

國民黨立委翁曉玲上會期擬提案刪除兩岸人民關係條例第九條之三、第九十一條條文，也就是所謂的「吳斯懷條款」，引發討論，後來翁決定暫緩修法。（資料照）

2025/02/16 05:30

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕過年後新會期，在國安法案方面，國民黨立委擬繼續推動兩岸人民關係條例修法、不在籍投票等，包括中配取得身分證的年限從六年縮短為四年、刪除吳斯懷條款、金馬禁限制水域與對岸協商等，但相關法案都曾被點名可能傷害台灣主權、威脅國家安全與公共利益。

相關法案被質疑傷害主權、威脅國安

國民黨立委於本屆第一會期就欲推動不在籍投票法草案，但因牽涉範圍廣，未達成共識及方向，加上當時急於推動國會擴權法案，藍營已規劃將繼續討論。不在籍投票有移轉投票、通訊投票等方式，但政府及學者都示警，在中國投票，有中共介選的國安疑慮。

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國民黨立委游顥等人提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條修正草案」，將中配取得身分證的年限比照外配，從六年縮短為四年，該案目前於程序委員會待付委。

國民黨立委翁曉玲上會期擬提案刪除兩岸人民關係條例第九條之三、第九十一條條文，也就是所謂的「吳斯懷條款」，引發討論，後來翁決定暫緩修法。

翁曉玲說，退休首長、將領等人士參加陸方活動，不過只是起立、致意等一般禮貌性行為，就被視為罪大惡極的「妨害國家尊嚴」，完全不符比例原則，而且嚴重侵害人民表意自由和行為自由，會持續提案刪除如此這般的綠色恐怖法案。

國民黨立委陳永康提出兩岸人民關係條例第廿九條修正草案，於去年五月底一讀交內政委員會審查，修法內容包含台灣地區限制或禁止水域的公告，委託海基會代表中華民國政府，與海協會協商簽署協議；但陸委會認為，要將已實質管轄範圍拿去和對岸協商，不太恰當。

同樣是陳永康提出、於本屆第一會期一讀交外交與國防委員會審查的「國家安全戰略法草案」，也被質疑是在挑戰憲政結構，包括削弱總統的統帥權，以及要求到立法院報告「台灣整體國安戰略」，可能使中國掌握我國機敏資訊。

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