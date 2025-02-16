國安修法》綠將修反滲透法等法 強化管轄密度

總統賴清德前天召開國安高層會議，強調將持續推動國安法制改革。民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪說，法案共有三大面向，包括整體完備國家安全網、加強現行管轄密度及提升相關違法行為罰則。（資料照）

2025/02/16 05:30

〔記者李文馨、陳政宇、謝君臨／台北報導〕總統賴清德前天召開國安高層會議，強調將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置。民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪說，法案共有三大面向，包括整體完備國家安全網、加強現行管轄密度及提升相關違法行為罰則，盼朝野不分藍綠共同努力。

盼朝野共同努力 國安沒有藍綠之分

吳思瑤表示，反滲透法、國安法、兩岸人民關係條例、資安法等十多項法案上會期皆已陸續提出，現在因應國安高層會議共識，將進行更清楚的分工與盤點，盼朝野共同努力，因為國家安全沒有藍綠之分。

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民進黨立委林楚茵受訪提醒，中國藉各種手段全方位滲透台灣，現在情勢更複雜，例如紅色供應鏈崛起後，中共金流更加難以掌握，繞道深入我國產業、甚至介入選舉；具有中文思考邏輯的生成式AI興起，台灣應全面審視網路資訊安全相關法規的漏洞。

立法院外交及國防委員會召委王定宇說，科技網絡化超越國際，金流難以掌握，我國法律雖禁止在台灣收受中共黨政軍的金錢，但如果打散在YouTube中根本無從查證。民進黨立委沈伯洋也表示，「政治獻金法」應該要修，防範在地協力者相關操作，但這最難達到政黨共識。

沈伯洋另指出，他已提出外患罪修法。台灣和中國「互通有無」的人太多了，需擴張才能把叛國類型揪出來；再來就是立委去中國，「我現在最怕的就是傅崐萁帶著他們半數立委去中國，說要簽和平協議，台灣會完蛋，會持續推動兩岸條例修法。」

王定宇坦言，有權看到機敏資料且被限制最少的其實是立委，國會自律反而成為大漏洞。歐美對於國會議員的倫理、忠誠、保密有嚴格規範，台灣較缺乏。

吳思瑤另提到，國民黨聲稱要拚民生，但藍委陳永康、徐巧芯等人提出「國家安全戰略法」，試圖破壞現行憲法授權，將總統的國家安全統御權移轉至行政院，而後透過立法監督行政，讓立院主導管控；換言之，連國家安全戰略都要接受立院指揮，「這背後是否有境外勢力或中國的指令呢？」

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