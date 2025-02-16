勇鷹失事 目擊民眾：台東市上空熄火 都蘭外海墜落

勇鷹高教機昨天早上在台東都蘭外海失事後，警方及海巡人員在岸邊協助尋找機體殘骸。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕志航基地一架勇鷹高教機昨天上午墜落在台東都蘭外海，所幸飛官獲救。不過在墜海前，有民眾聽到台東市上空戰機慣有的噪音突然平息，並有人拍到飛官降落傘緩緩墜落畫面。

志航基地緊鄰台東市區，航道也經過市區上空，通常的訓練任務是從基地跑道往北滑行後拉抬升空，往東朝都蘭海面上空飛行訓練後，再從南方往北經過市區，降低飛行高度降落跑道，或衝場再飛。

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因勇鷹號噪音比起以前的F-5戰機有過之而無不及，所以台東市民常常會聽到勇鷹號飛向基地前，在市區上空發出巨大噪音。

昨天上午八時多，有台東市區的民眾聽到上空戰機原本發出的巨大噪音突然平息，心想會不會是「熄火了」，不久即聽聞高教機墜海。

墜落海域海流亂 影響打撈

在都蘭則有民眾目擊且拍到勇鷹號墜海畫面，飛機是在都蘭鼻附近墜落。一名女子說，她先是聽到「砰」的聲音，接著看見一架戰機平行往海平面下掉，水面濺起水花，降落傘隨即在天上打開，才驚覺好像出事，當時還有另一架戰鬥機在上空，環繞飛行一陣子之後離開。

失事的都蘭海域在志航基地北端，二○二○年十月廿九日上午七時多，志航基地一架F-5E戰機起飛不到兩分鐘，就在基地北側的加路蘭近海起火墜落，機體殘骸在半年後打撈上岸。昨天勇鷹墜海點稍往北一點，當地民眾說，墜落點海深約三百公尺，應該可以打撈得到。

也有熟悉海域人員指出，加路蘭、都蘭這段海域的海流很亂，大原則是往北流，但沿岸流有時候會夾雜著亂流，往北、往南飄忽不定，機體搜尋及打撈都不容易，否則F-5E也不會耗費半年才撈到。空軍表示，如確定黑盒子訊號後將儘速定位，並和民間打撈公司簽約打撈。

民眾拍到勇鷹號高教機墜海，畫面中間黑點即為飛官彈射後降落傘緩緩降落，右上方黑點為僚機。（記者黃明堂翻攝）

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