勇鷹雙發動機失效 空軍查肇因

勇鷹（AJT）高教機

2025/02/16 05:30

〔記者方瑋立、羅添斌、黃旭磊、鍾麗華／綜合報導〕空軍勇鷹高教機（AJT）編號一一三○、機號Z-754昨執行「基本航線投彈訓練」科目時，因雙發動機失效，於台東外海約五浬處墜機，所幸少校訓練官林瑋及時彈射落海獲救。空軍已偕同漢翔公司編成專案小組調查，以釐清肇因，確維訓練安全。

偕同漢翔編成專案小組調查

勇鷹高教機二○一七年於前總統蔡英文任內決策由國防部、中科院與漢翔公司聯合簽約研製，二○二○年六月試飛成功，首架二○二一年底交付空軍，迄今已交機四十一架，後續整體數量將達六十六架；勇鷹外型承襲國造IDF經國號戰機低風阻、高攻角氣動力特色，全機逾八成更新，自製率五十五％，採用漢翔與美國合資的ITEC公司旗下F124-200TW發動機。

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空軍司令部表示，該高教機昨於任務期間因雙發動機失效，墜落於機場北方海面，林瑋彈射落海、由救護隊直升機吊掛救援，轉送台東馬偕醫院，初步檢查健康狀況良好無傷損。

空軍說明，墜海高教機為雙座型飛機，飛行總時間一八三小時，晨間由林瑋單人駕駛執行「基本航線投彈」訓練科目。林瑋為空軍官校一○二年班，飛行總時間達一一八四小時又五十分鐘。空軍已協同漢翔公司編成專案小組調查以釐清肇因，確維訓練安全。

據指出，勇鷹高教機採雙發動機，同時失效情形實屬罕見，該架高教機於去年五月出廠交付後，即曾回廠檢修改善機艙噪音及抖動等現象，也是首次有同機種相對重大機況被揭露。

賴籲立院全力支持國防外交

總統賴清德昨天上午在台中受訪說，慶幸勇鷹高教機飛行員跳傘獲救，面對中國威脅，國軍英勇地在保護國家，希望立法院百分之百、毫無保留對國防外交全力支持，提高國軍的士氣，對於國防進行刪除跟凍結預算，希望能夠做補救。

行政院長卓榮泰昨透過臉書表示，感謝第一線救援人員及相關單位，他已請國防部針對事故原因進行調查釐清。

民進黨立委王定宇受訪指出，沒有甚麼比國軍人員生命健康更重要，後續尊重專業單位調查，立法院國防委員會將持續追蹤，務必查明原因，確保飛安。

空軍勇鷹高教機（AJT）編號一一三○、機號Z-754昨執行「基本航線投彈訓練」科目時，因雙發動機失效，於台東外海約五浬處墜機，所幸少校訓練官林瑋及時彈射落海獲救。圖左前方為編號一一三○勇鷹高教機檔照。（讀者後山長尾鳥提供）

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