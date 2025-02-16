美友台前國安顧問歐布萊恩 重返川普政府

美國總統川普日前公布總統情報顧問委員會（PIAB）成員名單，在他首屆總統任期曾擔任國家安全顧問的歐布萊恩也獲邀加入，將就美國最重大的安全挑戰向川普提供建議，確保情報界推進川普的「美國優先」目標。（資料照）

2025/02/16 05:30

獲邀加入總統情報委員會 向川普提供安全建議

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普日前公布總統情報顧問委員會（PIAB）成員名單，在他首屆總統任期曾擔任國家安全顧問的歐布萊恩也獲邀加入，將就美國最重大的安全挑戰向川普提供建議，確保情報界推進川普的「美國優先」目標。歐布萊恩立場友台，曾獲前總統蔡英文頒特種大綬景星勳章，去年美國大選後將總統賴清德的賀函轉交川普，並稱川普收到後很高興。

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蔡曾贈勳歐布萊恩 表彰貢獻

中央社報導，PIAB成立於廿世紀中期，以情報圈數據提供獨立建議。川普去年底欽點掌管自家社群網站「真實社群」（Truth Social）的努尼斯擔任PIAB主席。歐布萊恩十二日推文表示，很榮幸能再次為川普及美國效力。

歐布萊恩去年底在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）座談會上證實，我駐美代表俞大㵢曾委託他，將賴總統的賀函轉交川普。歐布萊恩當時也從川普新人事布局分析美國對台政策，指出在高階行政部門層面，將有強大的挺台力道，例如國務卿魯比歐、白宮國安顧問瓦爾茲，以及首席副國安顧問黃之瀚等，川普欽點的貿易代表葛里爾更是GTI美台關係工作小組成員，角色吃重。

除歐布萊恩，PIAB成員還包括去年訪台的聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普，以及在川普第一任期擔任白宮幕僚長的蒲博思，前副總統彭斯的發言人米勒也名列其中。

涉台言論惹議 畢提未真除次卿

此外，川普也提名沒有顯著外交經驗的紐約執業律師羅傑斯，出任國務院負責公共外交與公共事務的次卿；去年曾經訪台的國家安全會議（NSC）前首席北韓問題專家胡克爾則獲提名為政治事務次卿，成為國務院第三號人物。本月四日起擔任國務院代理次卿的畢提，由於曾發表「台灣不可避免將屬於中國」等言論引發爭議，最後未能真除。

川普也任命華府智庫「哈德遜研究所」兼任研究員狄南諾，擔任國務院負責武器管制與國際安全事務的次卿，曾在川普第一任期出任人質事務首席副特使的普拉特則被提名為政治軍事事務助卿，管理武器轉讓及美國與安全夥伴的關係。

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