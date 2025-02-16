台中農會改選 2區激戰投票率5成4

2025/02/16 05:30

彰化芳苑農會總幹事前哨戰 南投中寮、水里競爭激烈

〔記者張軒哲、劉曉欣、陳鳳麗／綜合報導〕台中市、彰化縣與南投縣各級農會第十九屆、和平區農會第十五屆農事小組長、副組長、會員代表、理事、監事等選任人員任期將於今年三月屆滿，依農會法、農會選舉罷免辦法及相關法令須辦理農會選任人員改選及總幹事遴選作業，十五日舉辦農會農事小組改選結果出爐，因攸關後續總幹事競逐。台中市潭子、和平區農會，彰化縣芳苑鄉農會，南投縣中寮鄉和水里鄉農會競爭較為激烈。

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潭子、和平 新舊任代表席次差1票

台中市具選舉資格會員數計四五○七九四人、投票率約五十四．三二％，農事小組組長當選人數為三七三人，會員代表當選人數為七八四人。台中市本屆以潭子與和平區農會競爭較激烈，會員代表投票結果，內外新舊任以十六票比十五票，和平區農會則形成十四票比十三票，中立四票，後續總幹事寶座競逐，已經提前浮上檯面。

彰化芳苑 2派勢力相當投票率逾7成

彰化縣基層農會昨天進行選舉，選出農會代表與小組長，其中芳苑鄉農會競爭激烈，因為總幹事謝介民將屆齡退休，謝介民支持在國中當主任的謝永成，前縣議員謝彥慧家族力挺農會員工洪翊桓，雙方勢力相當，也讓芳苑鄉農會投票率超過七成，高居全縣第二。

雖然鹿港鎮農會候聘總幹事名單，只有現任梁竣傑一人，但因為昨天投票率衝到全縣第一名，也引發關注，如果梁竣傑未獲續聘，外傳農會理事長張家堂有意推出新人選來接掌總幹事一職。

南投水里鄉 挑戰派逆轉拿24席

南投縣基層農會的會員代表和小組長選舉昨日完成選舉投票，此次十三鄉鎮市農會，有十一個會員代表是同額競選，中寮鄉和水里鄉有競爭局面，尤其以水里鄉最為激烈，選前原本預估現任派掌握的席次較多應會險勝，但昨日開票結果逆轉，挑戰派拿到廿四席，現任派只獲得廿一席。

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