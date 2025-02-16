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    迎戰惡罷 賴將揪綠委餐敘打氣

    民進黨中央黨部於農曆年後啟動「顧好立委」專案小組迎戰罷免，兼任民進黨主席的總統賴清德則預計在立法院本會期開議前，邀集黨團成員聚餐打氣。（資料照）

    民進黨中央黨部於農曆年後啟動「顧好立委」專案小組迎戰罷免，兼任民進黨主席的總統賴清德則預計在立法院本會期開議前，邀集黨團成員聚餐打氣。（資料照）

    2025/02/16 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免戰雲密布，藍營劍指多位民進黨立委「以罷制罷」。民進黨中央黨部於農曆年後啟動「顧好立委」專案小組迎戰，本週規劃與被鎖定罷免的立委研議對策，並成立律師團提供法律後援，反制罷免過程中的違法亂紀行為。兼任民進黨主席的總統賴清德則預計在立法院本會期開議前，邀集黨團成員聚餐打氣。

    目前已有十六位民進黨立委的第一階段罷免提議書送達中選會，民進黨副秘書長何博文昨受訪表示，多數從政黨員均表達，因國民黨發起的「惡罷」行動，與公民自主團體罷免藍委不同，層次落差太大，故從政黨員傾向冷處理，避免落入國民黨營造所謂政黨惡鬥的圈套，反而削弱公民社會力量。

    何透露，黨中央第一時間就致電遭遇惡罷的黨員，除轉達賴清德的誠摯關心，並詢問立委想法，也將成立專案律師團提供法律後援，接受各界對國民黨違法亂紀行為的舉發。何強調，民進黨會有次序、有節奏地因應藍營刻意製造的政治亂象，成為公民社會最強有力的後盾。

    黨內人士則說明，黨中央已成立「顧好立委」專案小組，現階段以彙整情資為主，民進黨秘書長林右昌擬於十八日與立委開會研議對策，確保能適時提供支援，隨時調整因應策略。

    該人士評估，罷免案第一階段相對容易，但第二階段連署門檻的難度相當高，多數立委採取冷處理，許多人對選區的經營表現都有信心，不擔心罷免風險，更質疑連署名冊的真偽。

    民進黨團幹事長吳思瑤證實，賴清德預計於開議前，邀黨團成員及行政院長卓榮泰餐敘，除了關心黨團運作，相信也會為被胡亂惡罷的立委加油打氣。

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