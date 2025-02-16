黃國昌當選民眾黨主席 朱立倫祝賀

立委黃國昌當選民眾黨主席。（資料照）

2025/02/16 05:30

〔記者李文馨、張軒哲、施曉光／綜合報導〕台灣民眾黨第二屆黨主席補選投票結果昨天出爐，立委黃國昌奪下八九○三票，擊敗前立委蔡壁如的三六○票，接棒前主席柯文哲，任期至明年十二月卅一日。黃表示，會扛起台灣人對本土政黨的冀望，呼籲黨內團結努力，在柯文哲回來那天，讓柯感到驕傲；蔡壁如則援引蔣渭水名言，強調「同胞須團結，團結真有力」。她會繼續在台中海線努力。

由於國會藍白合作，國民黨主席朱立倫表示，他要表達誠摯的祝賀，並祝福民眾黨在黃國昌主席的帶領之下，黨務一切順利。

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柯文哲因涉及京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押禁見，於今年元旦請辭黨主席，黨內隨後推舉黃國昌擔任代理主席，並安排黨主席補選。黃國昌與蔡壁如皆完成參選登記，為民眾黨創黨五年來首次非同額競選黨主席。

民眾黨宣布，本次黨主席補選投票總選舉人數為一萬九三二○人，投票率為四十七．九五％，投票數為九二六三票；黃國昌得票數八九○三票，得票率九十六．一一％，蔡壁如得票數三六○票，得票率三．八九％，由黃國昌勝出。開票後，秘書長周榆修等提出總辭，黃國昌預訂於十九日經中央委員會通過後上任，並發布新的人事任命。

黃國昌表示，在兩大黨夾擊下，他們沒有鬆懈的空間，接下來要持續強化民眾黨與基層民眾的連結，從中央黨部到地方黨部，都必須要深入各個鄰里、社區，建立與基層民眾最直接的連結，快速回應台灣人民的需求，讓民眾黨成為台灣人民可以依靠的政黨。

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