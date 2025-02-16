積極回應川普》 學者：能源、晶片產業 與美成為夥伴

我方應系統性說服川普，包括台美經貿關係互補性高於競爭，且有意願與美在能源、晶片等產業上成為夥伴。（路透檔案照）

2025/02/16 05:30

〔記者方瑋立、鍾麗華／台北報導〕美國總統川普上任後政策調整，總統賴清德前天也宣布三大國安優先施政，被視為對此積極回應。遠景基金會執行長賴怡忠昨受訪指出，重點是系統性說服川普，包括台美經貿關係互補性高於競爭，且有意願與美在能源、晶片等產業上成為夥伴。

系統性說服 台美經貿互補性高

賴怡忠表示，川普關注貿易平衡並欲讓美國製造業再起，但造成美製造業衰弱的是中國等國而非台灣。對台而言，最重要之處在於系統性的說服，令其瞭解台美經貿關係在本質上的互補性高於競爭性。以晶片而言，過去台灣的代工製造讓美國輝達等先進公司完全省去高額製造成本，得以專注於設計而成為極具競爭力的公司。

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賴認為，川普多次「晶片」喊話，根本訊息是希望促成台美之間的溝通和談話。台美間的溝通並不僅止於台積電或政府高層幕僚之間，更重要的是應讓川普本人瞭解，包括台美經貿關係、我國國防佔政府總預算的比例等議題。

台灣有能力幫助美國再次偉大

政大國關中心研究員宋國誠也說，台灣加大對美投資，台積電能夠幫助美國共同提升晶片生產能力，以國際戰略的視角，台美相互增強促成「以利養道」反而有助於在利益框架下價值同盟，「台灣有能力幫助美國再次偉大」。

另，賴指出，台灣向美國購買天然氣，更符合提升能源儲備、避免南海運輸風險的戰略利益，同時也願與日本等國合作，投資美國基礎建設開發阿拉斯加，協助減少貿易赤字，將美國視為能源夥伴，成為廣義民主供應鏈的案例之一。

而為擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡，行政院官員昨強調，將會依照賴總統指示的民主供應鏈來執行，行政院已成立經濟外交工作及台美經貿工作小組，各部會也啟動多項應對措施。

至於「疑美疑川論」再起，賴怡忠認為，民主同盟間對川普作法有疑慮已是常態，但台灣應效法日相石破茂做法，勇於溝通談判，把握情勢所帶來的機會之窗，縮小台美彼此利益的歧異，反而可讓台美關係發展出更強勁基礎。

效法石破茂 把握溝通的機會之窗

「疑美疑川都是假命題」，宋國誠說，印太地區仍是美國維持核心利益的重中之重，從近期與印度總理莫迪的會談、美日峰會可以看出，在全球尤其印太建立遏止中俄挑戰秩序的「延伸嚇阻」不會停止，這是川普實現「美國夢」方式之一。

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