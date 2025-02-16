國防預算GDP3％以上》藍：恐排擠教育社福經費 綠：亂刪預算還說嘴

總統賴清德宣布將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上。圖為M1A2T戰車。（歐新社檔案照）

2025/02/16 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳、李文馨／台北報導〕總統賴清德宣布將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上。國民黨立委許宇甄認為，此舉恐排擠教育、社福預算，應改善兩岸關係才能減少軍費支出。民進黨立委王定宇反批，中共大幅增加軍費威脅台灣，許卻要台灣減少軍備，根本是訴求錯人，呼籲先弄清效忠的國家，再來討論預算。

王定宇酸 先弄清效忠的國家

許宇甄指出，八千億元國防預算，高於教育文化支出的六○五○億元、經濟發展的五三八六億元，直逼社會福利支出八三一○億元。政府若無完善配套方案，對台灣經濟發展、教育文化、社會福利等勢必產生排擠和衝擊，這不是人民期待的經費支出方式。

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許提醒，「預算法」第八十三條規定，政府為了因應「不定期或數年一次之重大政事」，得提出特別預算。這條條文是給政府的浮濫編列特別預算的空白授權；若想提高國防預算，應回到公務預算辦理。

對此，王定宇受訪表示，許宇甄喜歡往中國跑，請她告訴中共，別再大幅增加軍費威脅台灣，而非回頭叫自我保護的台灣減少軍備，許根本是訴求錯人了；現在立法院不管是什麼預算，都被國民黨、民眾黨聯手刪得亂七八糟，怎麼到了討論國防預算時，就拿教育預算來說嘴？呼籲在野黨先弄清楚效忠的是哪個國家，再來討論預算議題。

王也提到，上月出訪參加美國總統川普就職期間，特別是美國國會軍事委員會、外交委員會的議員，以及相關智庫，都有人詢問在場立委，「台灣的預算被刪成這樣，要怎麼解決」？其中還有人提到，國防部卅％業務費及潛艦五十％預算被凍結，但川普上任後要求各國提高自我防衛決心，台灣國會這樣的預算審查，立委們有何看法及意見？這顯見美方蒐集的資訊相當完整。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，因應國際情勢變化及中國對台灣的敵意威嚇，從前總統蔡英文到賴清德，提升台灣的國防自主一直是執政的核心方向，她呼籲藍白立委一起支持。

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