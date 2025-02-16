勇鷹高教機台東墜海 飛官彈射獲救 發動機失效 勇鷹交機後首次失事

空軍志航基地機號1130勇鷹號高教機昨墜落台東都蘭外海。（讀者後山長尾鳥提供）

2025/02/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東空軍志航基地機號一一三○勇鷹號高級教練機，昨天早上執行基本航線投彈的飛行科目訓練，因雙發動機失效，墜落都蘭近岸五浬處外海，卅四歲少校飛官林瑋彈射逃生，打開降落傘平安落海，立刻由空軍救護直升機吊掛，送往台東馬偕醫院，意識清楚，但須住院觀察。林瑋進急診室前表示：「還好、謝謝關心。」這是勇鷹號交機後首次嚴重失事，空軍暫時停飛同型機，全力找出失事原因。

飛官林瑋送醫：謝謝關心

昨天上午八點四十分，志航基地兩架勇鷹號高教機執行訓練任務，由林瑋操作機號一一三○擔任任務長機。不料在飛行過程中，他駕駛的勇鷹雙發動機失效，林瑋在都蘭近岸外海緊急跳傘逃生，戰機則墜入海中，空中僚機發現後立即通報救援。

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林瑋平安落海後曾短暫昏迷，所幸隨即恢復意識，由空軍救護直升機迅速趕抵吊掛，將他送抵基地，由救護車送往台東馬偕醫院急救。林瑋意識清醒，且向媒體回答：「還好，謝謝關心」，隨即被推進急診室。

急診室醫師鄭宏熙表示，林瑋到院時狀況還好，經過腦部電腦斷層掃描、胸部Ｘ光檢查，都沒有發現異常，不過林員表示跳傘後落水，當時有稍微嗆到，身上有表面小挫傷，經過檢查沒有特別的內傷、目前頭部沒問題，但需要住院觀察。

同型機停飛 追失事原因

事發後，警方、軍方及海巡人員在陸地及海面進行搜尋是否有機體物件，目前研判機體大致完整入海，需要打撈後才能再進一步斷定失事原因。

少校飛官林瑋彈射逃生，送往台東馬偕醫院。（民眾提供）

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