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    首頁　>　政治

    支持民團罷免藍委 新北民進黨部設58連署書代收站

    2025/02/15 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕公民團體罷免國民黨籍立委連署行動遍地開花，民進黨新北市黨部執行長高碩呈昨日表示，新北市黨部結合所有黨公職，共設立五十八處罷免連署書代收站，遍布新北廿九個行政區，協助公民團體代收、代轉連署書，做公民團體堅強的後盾。

    高碩呈表示，大罷免潮來襲，國民黨青年黨工針對綠委發動仇恨動員、惡意罷免，擺攤收件門可羅雀卻能達標，立委蘇巧慧、李坤城還陸續接獲民眾陳情國民黨疑有抄黨員名冊的造假行為，相較起來，公民團體則是不畏寒風細雨，在街頭努力蒐集連署書。

    對於公民團體的辛勞，高碩呈說，市黨部要做他們最堅強的後盾，即日起結合所有新北黨公職，共設立五十八處連署書代收站，站點將會持續增加，盼遍地開花，反制藍營惡罷行動。

    高碩呈批評，藍白兩黨拿不到行政權，就利用在立法院過半的席次當家鬧事，強推違憲國會擴權法案、企圖閹割罷免權、意圖癱瘓憲法法庭、亂刪預算，簡直是「愛不到，就要毀了你」的恐怖情人，市黨部在西洋情人節加入代收連署書行列，就是要支持人民，與國民黨「恐怖情人」分手、對抗惡意罷免，恢復國會秩序、讓台灣維持競爭力。

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