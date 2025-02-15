國安法制改革 人流、金流、技術、違規行為四面向檢討

賴總統昨指出，為防制中國統戰、滲透、認知作戰等，將持續推動國安法制改革，藉以增強社會抵抗力促進內部團結。國安人士透露，將盤點人流、金流、技術與問題違規行為四面向法規。（記者羅沛德攝）

2025/02/15 05:30

申領中國居住證 將納入兩岸條例規範

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴總統昨指出，為防制中國統戰、滲透、認知作戰等，將持續推動國安法制改革，藉以增強社會抵抗力促進內部團結。國安人士透露，將盤點人流、金流、技術與問題違規行為四面向法規。據了解，申領中國居住證將納入兩岸條例規範，也會落實中配放棄中國戶籍的程序。

兩岸人士指出，在中國誘逼下，中國台商、台生等申領中國居住證的情形越來越多，但居住證把台灣「內國法化」，也有國安風險，過去在蔡政府時期曾推動修法納管，不過不順利，此次會重新提出修法版本。

請繼續往下閱讀...

他認為，過去兩岸條例相關子法沒有落實，像是中配拿到台灣的定居許可證後，依規定三個月內要放棄中國戶籍，並把相關放棄戶籍證明回繳移民署，但相關的法制作業還要強化；另外，對於中資藉境外或假借人頭來台，雖然兩岸條例已規範，但成效在於各單位積極執法，未來也會要求並補強。

國安人士分析，民進黨立委沈伯洋主張修兩岸條例，立委、縣市議員到中國需申報，但多次在立法院程序委員會被阻擋。另外，現行規範退役將領到中國，不得參加中國黨政軍慶典與活動而有妨礙國家尊嚴的行為，但退役的校級軍官或領國家俸餉者，本來就有特別的權利與義務，這些都是思考的方向。

透過跨國合作 掌握對岸收買金流動向

國安人士說，對於接受中國金援者，樣態也越來越多，不僅在對岸有戶頭，中國可以直接把錢匯進去，台灣查不到金流，對岸也會以虛擬貨幣規避查核，甚至能在境外的電商網路使用，而其他國家也遭遇到類似狀況；政府可以透過跨國合作，檢討現行法規，嚴密查核，掌握對岸收買的金流動向。

不過，面對現在立法院朝小野大，相關國安修法是否難以在立法院通過，他強調，推動修法是該做的事，主要民主國家都在補強國家安全網；修法也是社會溝通過程，讓民眾有國安意識，若得到大多數民眾支持，「在野黨若要杯葛，總是要講個理由」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法