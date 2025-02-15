國防預算拚GDP3% 專家建議精準飛彈、反艦防空飛彈、無人機優先需求

國防院學者蘇紫雲建議，為符合台灣軍事戰略需求，反艦防空飛彈等列為最高優先。圖為美製愛國者防空飛彈雷達車。（資料照）

2025/02/15 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨宣布，將優先編列特別預算，達到國防預算佔GDP三％以上目標。預估未來國防單年度總體支出將較今年度成長逾一千五百億元。國防院學者蘇紫雲建議，為符合台灣軍事戰略需求，短期目標將精準飛彈、反艦防空飛彈、無人機等列為最高優先，中長期才回歸洽購美國神盾級軍艦、F-35等大型儎台；學者何澄輝認為，擴大P-3C反潛巡邏機隊規模、對美採購小型無人潛艇等，也可因應中國加劇的灰色地帶襲擾。

蘇紫雲：神盾艦、F-35中長期目標

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，賴清德今年首次國安高層會議決定提高國防預算極具國家戰略意義，且向國際傳遞正確積極的訊號，建議將「國防經濟」概念納入，並持續增強與民眾溝通。

請繼續往下閱讀...

他指出，擴大對美採購須符合台灣軍事戰略需求，其順序應將提高自我防衛能力，也就是精準飛彈、反艦防空飛彈、愛國者飛彈防禦系統、中程「國家先進地對空飛彈」NASAMS等，以及海陸空無人載具列為最高優先。其次才回到大型裝備，考慮從國軍比較老舊的船艦更新等大型儎台開始更新，包括美國封存的派里級巡防艦及神盾艦等，都有機會可以談。

台灣安保協會副秘書長何澄輝則認為，引起熱議的神盾艦及F-35戰鬥機，皆涉及美國意願與廠商供貨能力，即便台灣今年敲定採購，恐怕仍須等待十年才能正式服役。因此，他建議其中一種方式是採購美國神盾系統及艦體設計，由台灣製造組裝；或透過美台聯合生產，協助美廠擴大產能加速進度。另外，擴大我國飛彈等彈藥的儲藏量，以及美方訓練等軍事合作，也是提升整體防衛能力的重點。

何澄輝：買神盾艦體藍圖回台製造

面對中共機艦越線、破壞海底電纜等灰色地帶襲擾加劇，何澄輝說，可依國外智庫建議擴增P-3C反潛巡邏機數量，且除我國發展中的國造「慧龍」無人潛艇外，亦可考慮向美採購，加強在台灣西面淺海偵巡的靈活性。

國策研究院副院長郭育仁指出，各國皆開始因應美國總統川普針對盟國增加自身防衛負擔的要求，提高國防預算。台灣位於美中戰略對抗的最前線，勢必須為自身安全付出必要代價。

郭育仁重申，建議總統府層級成立跨部會的「美國委員會」，這是做為在整體國家戰略層次，以及因應未來國際大變局的必要設置。郭育仁去年底曾於研討會中強調，委員會可齊聚經濟、貿易、科技及軍事相關部會，以「隨機應變」為最高指導原則，加強台灣的國家利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法