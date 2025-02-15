挺增加國防預算 綠委：盼藍白以國家安全為念

賴清德總統昨在國安高層會議後表示，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。民進黨立委指出，現今最大困難在國會，藍白聯手刪凍多項現有國防預算，盼在野以國家安全、人民利益為念。（記者羅沛德攝）

2025/02/15 05:30

藍委稱須考量國家整體財政

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕賴清德總統昨在國安高層會議後表示，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。國民黨立委憂心，三％恐遠不及美國總統川普要求的十％，雖支持軍購，但仍要考量國家財政。民進黨立委指出，現今最大困難在國會，藍白聯手刪凍多項現有國防預算，盼在野以國家安全、人民利益為念。

國民黨立委李彥秀表示，在野黨絕對支持向美國採購必須的軍品，編列特別預算還是要考量國家整體財政狀況，與在野黨的溝通更不能少；但三％的目標恐怕遠不及川普競選期間開出台灣要將國防預算提高到GDP十％數字。對於目前交貨嚴重延宕的軍品，政府也應該積極向美方爭取儘速交貨。

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國民黨立委許宇甄認為，政府應以照顧國人為優先，有餘裕才能拿來買武器。

白營指特別預算不利國會監督

立院民眾黨團主任陳智菡表示，國防預算達到GDP三％，這原本就是柯文哲參選總統時的主張，但民眾黨主張軍事預算的人員維持、作業維持及軍事投資三大部分，必須達到均衡分配，以建立現代化的軍隊，達到國防自主的目標；過程中更要堅守財政紀律，不能像過去一樣黑箱，大量編列特別預算、規避國會監督，才能真正做到國防自主、台灣自主。

外交委員會民進黨籍立委王定宇、陳冠廷則表達支持。王指出，此舉不僅符合台灣利益，讓國防產業發展，也帶動其他經濟部門，扎扎實實提升自我防衛力量，更藉此建構台灣與盟友之間的互動和合作，對台灣具有正面效益。

王定宇說，現今最大困難反而在國會，立法院藍白立委聯手，不要說增加國防預算，現有的國防預算，包含油料費、彈藥費、訓練業務費都遭凍結三成，甚至凍結潛艦後續簽約金五十％，並刪減設備、營舍預算，「如此刪減凍，如何說服在野黨增加國防支出？」

陳冠廷認為，國防投資是對自身安全最佳的投資，台灣面對中共在數量、品質上，以及破壞式創新的成長，必須加快腳步，加多、加大傳統裝備以及新型應用的能量，特別預算就是一個解方。

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