國防預算拚GDP3% 國安高層：盼特別預算今年就通過

賴清德總統昨在國安高層會議上裁示，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。國安高層昨進一步說明，今年就會提特別預算，來整體增加國防預算。（記者羅沛德攝）

2025/02/15 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨在國安高層會議上裁示，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。國安高層昨進一步說明，今年就會提特別預算，來整體增加國防預算；立法院這會期不行，就下個會期，會爭取在今年之內就通過，「愈快愈好」。

細節待國防部對外說明

國安高層表示，特別預算案正由國防部規劃中。目前方向是，要已成案才提出特別預算，國防部會把既有的計畫提到特別預算中，把一般預算空間騰挪出來，做更多採購或必要的經費，細節待國防部對外說明。

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至於是否涵蓋新式武器，高層說，這要與美方討論才能建案，若還沒建案就持續努力與美方討論爭取獲得。所以，今年要提特別預算，必須從既有部分提出，包括與美方討論成熟的採購項目，如明年無法放入一般預算，會放入特別預算，「整體增加國防預算」，達到總統重要的宣示。

面對立法院朝小野大局面，國安高層坦承確有政治難度，一般預算恐無法增加，因此會透過特別預算，「希望可以快速增加國防預算」。該人士也籲藍白，不要忽略台灣社會民間力量。

國安團隊有信心維護台美關係

談及台美關係，國安高層指出，台美溝通非常順暢，川普政府當中不論是已經上任或宣布的人事，很多都是長期好朋友，國安團隊持續與美方有緊密合作，國安團隊有信心維護而且加強與美方的強健關係。

國安高層表示，在經濟領域注意到川普對於晶片產業的說法，台美是互惠互利而且是互補的關係，並不是競爭關係，產業合作也在加強中，持續在美國佈局投資。例如環球晶已宣布在美國投資四十億美元，聯電也與美國科技大廠合作，「接下來還會更多」，美國政府推動AI產業發展，台灣在科技領先地位上，是美國不可或缺的。

高層同時說，高科技產業或台積電要去美國佈局，美國也要有相當條件被滿足，包括美國有沒有足夠的人員具有產業專業；產業鏈是否符合台積電在美國壯大，這都需要雙方不斷討論，必須要符合彼此核心利益。

針對外界高度關注的關稅問題，國安高層表示，國安團隊都有評估，目前「風險可控」，會持續準備各項推演，隨時調整政策、做最好的因應。

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