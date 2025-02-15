防制中國滲透 賴清德：續推國安法制改革

總統賴清德昨召開國安高層會議，並主持記者會表示，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革。（記者羅沛德攝）

2025/02/15 05:30

回應美中近期互動 「我們是棋手不是棋子」

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德昨召開國安高層會議，並主持記者會。針對台海情勢，他說，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革。

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全球供應鏈或區域安全 台灣不可或缺

在回答媒體提問美中近期互動多要如何應處時，他呼籲國人要有信心，從全球角度，台灣整體國力不論是全球供應鏈體系或區域安全角色，都是區域安全不可或缺一員，「我們是棋手不是棋子」。

台灣自我防衛意志 牽動國際支持力道

賴清德說，最近美日峰會等國際宣言中，都可以看到支持台海現狀穩定，反對片面破壞，是國際主流意見，符合全球核心利益，更重要的是國際關注台灣人有無自我防衛意志，會不會團結對外，這是世界看待、是否支持我們的關鍵。

盼台美關係、美中關係 形成良性循環

賴清德昨就今年首次國安高層會議召開會後記者會。針對兩岸關係，他指出，在區域及兩岸情勢上，台美關係、美中關係，以及台美中三方的互動，是全球矚目的焦點。我們希望台美關係的發展持續提升，也可以和美中關係形成良性循環，而非此消彼長的零和賽局。

賴清德表示，面對中國，台灣永遠是負責任的一方，在兩岸關係堅持一貫的立場：我們捍衛國家主權及守護民主自由生活方式的決心不變；我們維護台海和平穩定，願意和中國共同追求兩岸和平共榮的努力不變；我們秉持對等尊嚴，推動兩岸健康有序交流，以對話取代對抗、共同增進兩岸人民福祉的承諾不變。

對於未來的施政重點，賴清德說明將優先推動以下三大工作：一，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。二，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網的建置，以增強社會抵抗力，並促進內部團結。三，為掌握全球供應鏈重組及經濟秩序重建的機會，將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

賴清德說，他已責成國安和行政團隊，依據上述所提出的各項政策及工作方向，儘速展開行動，拿出成果，具體回應國民的關注與期待。

賴強調，台灣基礎穩固，實力堅強，只要大家堅定信念，願意攜手同心，在變局中尋求制勝之道，相信沒有什麼困難是台灣沒有辦法克服的。

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