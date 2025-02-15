藍委質疑還債數據 財政部澄清

國民黨立法院黨團昨日召開「只許政府亂花錢，不許人民小確幸」記者會，書記長王鴻薇（右）、立委賴士葆（左）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2025/02/15 05:30

〔記者劉宛琳、陳梅英／台北報導〕去年全國稅收超出預算數五二八三億元，國民黨立院黨團主張每人普發一萬元，財政部則表示，應優先減少舉債及增加還本，並指政府三年來減少舉債三八四五億元、還債三九六○億元，不宜將普發現金常態化。國民黨立委賴士葆昨質疑，政府三年來超徵一．三兆元，還有五千億元跑去哪裡？財政部對此回應，各年度總決算歲入扣除歲出及債務還本後的收支賸餘，都會累計至歲計賸餘，以供未來年度施政的融資財源，減少債務舉借。

「各年度收支賸餘，都會累計至歲計賸餘」

國民黨團昨舉行記者會表示，財政部根本沒有提出「減債計畫」。國民黨團書記長王鴻薇指出，去年超徵稅收五二八三億元，累積過去三年總共超徵一．三兆元，但行政院還債僅三千多億元，剩下的錢跑去哪裡了？

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賴士葆說，財政部提到還債三九六○億元，指的是年度編列還債的預算，國民黨團提出的是超徵稅收，財政部怎麼可以混為一談！賴表示，為了讓普發現金法制化，本會期將優先推動修正「預算法」第八十一條之一，讓超收稅款超過原訂的廿％，政府就要還稅於民。

民眾黨團總召黃國昌則指出，黨團成員共識將召開公聽會，聆聽社會各界意見後，提出一個妥適且完整的計畫「還財於民」，以實現台灣公共政策真正價值。

財政部則回應說，各年度總決算歲入扣除歲出及債務還本後的收支賸餘，都會累計至歲計賸餘，以供未來年度施政的融資財源，減少債務舉借。例如近年配合國家基礎建設及因應地緣政治風險，維護國家安全及因應肺炎疫情等需要，採行擴張性財政政策，其中新式戰機採購、肺炎紓困特別預算及疫後強化經濟與社會韌性與全民共享經濟成果特別預算等，就分別移用歲計賸餘一五○億元、三百億元及三七九九億元。

財政部指出，過去三年經濟成長帶動稅收增長，總計課稅收入優於預期合計一兆一八八億元，三年來減少舉債三八四五億元，並執行債務還本合計三九六○億元。

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