總預算僵局 韓國瑜18日召集朝野協商

為化解中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜下週二將召開朝野協商。（資料照）

2025/02/15 05:30

行政院列席 協商後再咨請總統公布

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜前天午餐會，商討今年度中央政府總預算事宜，會後雙方達成共識，韓國瑜下週二將對總預算召開朝野協商；立法院原訂昨天送出總預算案審查總報告也暫緩，將於協商後再咨請總統公布立院三讀通過的今年度中央政府總預算案。

立法院昨天發出協商開會通知單，韓訂於下週二主持總預算協商。協商事由為「研商一一四年度中央政府總預算相關處理事宜」，出席者為立法院朝野黨團，列席者為行政院。

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國民黨團：不可能違背法令更動

國民黨團書記長王鴻薇表示，總預算已三讀通過，送出之前再透過朝野協商做什麼樣的更動，並不符合立法院相關的法律和程序。立法院是合議制，國民黨團不可能違背相關的法令和制度，透過朝野協商去更動整個立法院院會由全體委員所做成的最後決議。

民眾黨團：無三讀再啟協商前例

民眾黨團昨函文韓國瑜辦公室，指民眾黨團總召黃國昌曾當面詢問韓國瑜，韓答覆總預算業已審查完竣，無從進行協商，因此要求韓辦釋疑。黃說，依照「立法院職權行使法」規定，目前總預算已經三讀通過，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關規定，更沒有這樣的前例」。

民進黨團：盼不設前提打開僵局

民進黨團幹事長吳思瑤表示，盼朝野不要預設前提、各黨開誠布公，若能達成共識，將是最理想的解方；若無法達成共識，後續採取憲法救濟如覆議，也是行政院應盡的職責。

吳思瑤說，儘管三讀通過議案的轉圜空間，在法制面存在巨大困難，但總預算送出前後的每個階段、每種方式，執政團隊都會持續努力。希望各黨團能正面看待並積極參與總預算協商，無論總預算送出前後，僵局都必須打開。

吳思瑤強調，總預算是民間發動罷免的原因，若要避免，國民黨就應共同解決這個問題，身為政治工作者不應推卸責任，朝野協商一向是立法院最佳討論場域，無須急著下定論。

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