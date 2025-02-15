爭民眾黨魁 蔡壁如嗆：不需要心懷二志的黨主席

民眾黨昨在高雄舉辦第二屆主席補選政見發表會。（記者王榮祥攝）

2025/02/15 05:30

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕台灣民眾黨昨天在高雄舉行黨主席補選第二場政見發表會，前立委蔡壁如暗嗆對手、立委黃國昌，「不需要心懷二志的黨主席」；對於黨內立委吳春城「壯世代」爭議連環爆，她認為應啟動中評會。黃國昌則說，二○二八把賴清德總統拉下來，是民主改革第一步。

黃國昌：改革首步 把賴拉下來

蔡壁如表示，民眾黨的「三個必須」，第一是必須重建黨的財政紀律，她當黨主席，會補正政治獻金的缺失；第二是必須重視黨員心聲，她當選後會到各地召開黨務說明會；第三是必須彰顯柯文哲的政治理念，政黨和解、社會和諧，對於大罷免不會參戰，會站在反罷免這一方。

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對另一參選者黃國昌，蔡意有所指地說，她會是專職的黨主席、不會「吃碗內看碗外」，民眾黨不需要心懷二志的黨主席，要的是願意犧牲自己、壯大黨的黨主席。

蔡壁如認為，民眾黨應「朝集體領導方向前進，擺脫一人政黨傾向」，並團結所有可以團結力量來對抗民進黨，「柯建銘已經發瘋了，利用大罷免造成社會動盪！」

黃國昌則說，若當選黨主席，將推動「三加一組織進化版」計畫，分別是溝通更強化、論述更深化、組織更活化，最重要的是募集人才。針對二○二六選戰，他會啟動黨內溝通程序，從中央黨部到地方黨部上下一心，所有佈局都是全國性，不會針對單一縣市提早掀底牌，目標是從六都到各縣市議會都能成立黨團。

黃國昌認為，健康的民主須有健康的監督制衡機制，二○二八把賴清德拉下來，更是民主改革第一步。

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