蔡籲給賴總統更強的支持

前總統蔡英文（中）14日出席台灣之友會「金蛇喜迎春 新春聯誼會」，並與台灣之友會總會長黃崑虎（左三）、理事長王美琇（左二）、總統府資政顏志發（右三）、外交部長林佳龍（右二）、政務委員陳時中（左一）、民進黨立委莊瑞雄（右一）等人共同舉杯向全場致意。（記者廖振輝攝）

2025/02/15 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國內外情勢風起雲湧，前總統蔡英文昨強調，台灣每段時間都有不同的挑戰，她執政八年有很多挑戰，而總統賴清德執政也面對新的挑戰，尤其是全球局勢正在變化，將來的挑戰會比過去八年更困難，盼大家多支持政府，讓賴總統有更強的支持。

台灣之友會昨晚舉辦新春聯誼會，包括蔡英文、外交部長林佳龍、行政院政務委員陳時中等人皆受邀共襄盛舉。

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蔡英文指出，將來的挑戰比過去八年還要困難，所以大家要多多支持政府，讓賴總統有更強的支持，在賴的領導下，相信大家一定可以一關一關地過。

台灣之友會總會長黃崑虎則說，在蔡英文八年努力下，台灣已經是全世界認識的主權獨立國家，可惜有個壞鄰居說台灣是他們的一部分，台灣和全世界都不能接受；但是，這個壞鄰居有很大的勢力，台灣要靠實力打破，才能成為真正獨立的國家。

對於國內政情，台灣之友會理事長王美琇表示，罷免活動如火如荼在全國展開，許多罷免團體都反映困境，非常需要第二階段的連署據點，而台灣之友會等本土社團會當他們的後盾，也會代收連署書，盼大家提供連署據點。

台灣之友會理事長王美琇籲蔡加入罷免連署

王喊話說，她要誠摯邀請蔡英文，考慮加入第二階段的連署，相信憑藉蔡的政治能量及領導力，一定可以更加有力；也希望民進黨的黨公職能提供罷免民團必要的支援，絕對不能缺席或置身事外，一定要加入民主大浪潮。

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