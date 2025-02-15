逾期回復連署查詢單 中選會：不會被刪除

中選會表示，花蓮縣選委會同仁與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，相關程序或方式皆符合法定之補正程序。（記者李文馨攝）

2025/02/15 05:30

〔記者李文馨、花孟璟／綜合報導〕民團號召罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，花蓮縣府戶政人員日前卻登門、致電查核罷免提議人資料。罷團「微光花蓮」昨質疑，花蓮選委會十三日才正式掛號寄出查詢單，查詢單日期卻押在十二日，並要求在寄出掛號郵件同日回復，質疑這種做法壓縮回復時間，且造成逾期風險。

對此，中選會表示，地方選委會近日陸續發布新聞稿強調，若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，市、縣選委會將本於法規綜合其他事實依職權認定，不會僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，做為連署人名冊予以刪除之事由。

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微光團隊昨也質疑，花蓮縣選委會除了致電領銜人確認連署書，要求將查對表列印、簽名並傳真回復，甚至將回復期限從三至五天壓縮至一天。中選會回應表示，選委會與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，相關程序或方式皆符合法定之補正程序。

罷傅行動領銜人李美玲也爆料，十二日晚上接獲縣選委會緊急聯繫，要傳送查詢書的檔案、請她列印後回傳已簽名的查詢單，該組長還等她回傳後才安心下班，完全沒有照正常的寄送程序走，讓李美玲直呼荒謬，「公務員下班後還在查水表，太辛苦了」。

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