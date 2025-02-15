為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    逾期回復連署查詢單 中選會：不會被刪除

    中選會表示，花蓮縣選委會同仁與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，相關程序或方式皆符合法定之補正程序。（記者李文馨攝）

    中選會表示，花蓮縣選委會同仁與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，相關程序或方式皆符合法定之補正程序。（記者李文馨攝）

    2025/02/15 05:30

    〔記者李文馨、花孟璟／綜合報導〕民團號召罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，花蓮縣府戶政人員日前卻登門、致電查核罷免提議人資料。罷團「微光花蓮」昨質疑，花蓮選委會十三日才正式掛號寄出查詢單，查詢單日期卻押在十二日，並要求在寄出掛號郵件同日回復，質疑這種做法壓縮回復時間，且造成逾期風險。

    對此，中選會表示，地方選委會近日陸續發布新聞稿強調，若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，市、縣選委會將本於法規綜合其他事實依職權認定，不會僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，做為連署人名冊予以刪除之事由。

    微光團隊昨也質疑，花蓮縣選委會除了致電領銜人確認連署書，要求將查對表列印、簽名並傳真回復，甚至將回復期限從三至五天壓縮至一天。中選會回應表示，選委會與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，相關程序或方式皆符合法定之補正程序。

    罷傅行動領銜人李美玲也爆料，十二日晚上接獲縣選委會緊急聯繫，要傳送查詢書的檔案、請她列印後回傳已簽名的查詢單，該組長還等她回傳後才安心下班，完全沒有照正常的寄送程序走，讓李美玲直呼荒謬，「公務員下班後還在查水表，太辛苦了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播