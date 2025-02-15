指日西南海域共艦活動次數3年增為3倍 日防相：前所未有最大戰略挑戰

日本防衛大臣中谷元指出，中國海軍船艦二○二四年在日本西南地區周邊海域航行次數達六十八次，為二○二一年二十一次的三倍多，「這是前所未有的最大戰略挑戰」。（取自日本防衛省臉書）

2025/02/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本防衛大臣中谷元十四日指出，中國海軍船艦二○二四年在日本西南地區周邊海域航行次數達六十八次，為二○二一年二十一次的三倍多，「這是前所未有的最大戰略挑戰」。

防衛省與自衛隊彙整共軍船艦在太平洋及東海往來的確認件數，去年在西南地區周邊海域航行次數達六十八次。中谷在內閣會議後的例行記者會公布這項數據，顯示共艦近年在西南地區的活動趨於活躍。

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另外，中國航空母艦去年在太平洋進行艦載戰機起降次數約達一千二百次，防衛省去年也首度確認中國軍機侵犯日本領空，中國航艦「遼寧號」首次航經日本領海外側的鄰接區。

對於共軍動向，中谷表示，這是令人深切擔憂的課題，也是在強化基於法治的國際秩序過程中，前所未有的最大戰略挑戰。他強調，日本將透過警戒監視活動等方式確保萬無一失，並冷靜堅決地應對。

事實上，日本經濟新聞上月也根據防衛省公布資料指出，二○二四年中國與俄羅斯船艦在日本西南地區的活動增加，航行次數約八十次，艦艇數量達一四○艘，較前年增加五成。中俄軍隊去年在日本周邊活動次數達一四○次，其中共軍佔九十次，俄軍則有五十次。

八重山日報報導，日本航空自衛隊西南航空方面隊幕僚長芹川武也日前在當地的一場演說中指出，共軍在先島群島周邊的活動趨於活躍。先島群島範圍包括八重山群島和最靠近台灣的宮古群島。

芹川說，中國不僅在台灣周邊反覆演習，在先島群島周邊也有相同情況，而且正在投入航艦和無人機。他還表示，如果共軍確立三艘航艦的編制，未來很有可能會有一艘部署於西太平洋，西南方面隊將被迫應對東海、巴士海峽與西太平洋三個面向。

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