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    新北罷綠委團體擺攤不收連署書 遭質疑演戲

    罷團「新北大掃除」到定點擺攤，卻在群組宣布不收件。圖為罷團先前擺攤情形。（記者陳奕劭攝）

    罷團「新北大掃除」到定點擺攤，卻在群組宣布不收件。圖為罷團先前擺攤情形。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/14 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕反制大罷免藍委行動，罷團「新北大掃除」推動罷免新北市民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘，但近日爆出涉嫌冒用民眾個資抄連署名冊，昨天又傳出罷團資料不齊必須補繳，連署車到定點卻又不收件，遭民眾質疑「擺攤根本是演戲」。「新北大掃除」召集人王昱人回應，繳交資料有錯字，待補件後恢復正常運作，籲外界勿渲染作文章。

    「新北大掃除」︰補件後再恢復運作

    罷團「新北大掃除」推動罷免蘇巧慧、吳琪銘頻傳爭議，先前蘇巧慧踢爆，曾是國民黨員的民眾收到新北市選委會查詢單，才驚覺自己名字遭冒用，「被連署」罷免蘇巧慧，涉嫌造假名冊；昨又傳出罷團資料不齊，需要到選委會補交，罷團帳號「以罷制罷」在群組通知，連署車依然會到定點，但先不收件；民眾質疑，到了定點卻不收連署書，難道「擺攤只是演戲，抄名冊才是目的」？

    王昱人表示，因繳交資料有錯字才被要求補件，由於補件事出突然，志工覺得有疑慮才先不收件，待事件釐清、補件完成後，再恢復正常運作、收件，如今團體運作頻遭攻擊，他認為「多說無益」，一切依照選務機關認定，呼籲外界勿渲染作文章。

    民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，國民黨露出馬腳，不但被民眾揭露涉及造假名冊，現在自曝資料不齊需要補件，還說「擺攤照常但不收件」，一再顯示國民黨仇恨動員、惡意罷免，但「連署書不知從何而來」的荒謬行徑，會被台灣民眾唾棄；他強調，對抗國民黨惡罷，守護民進黨優秀立委，民進黨新北市黨部會當公民團體最堅定的後盾。

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