民團發起罷免 陳雪生︰不知、沒意見

2025/02/14 05:30

〔記者盧賢秀／綜合報導〕民間團體「馬祖剷雪大隊」昨天發表聲明，認為立法委員陳雪生十三年來在立法院表現不佳，長期被公民團體評比不及格、待觀察，還被法院判決性騷擾立院同事，仍毫無悔意，因此發動罷免陳雪生。陳雪生回應，不知道有民間團體提出要罷免他，沒有意見。

「馬祖剷雪大隊」︰表現長期被評不及格

「馬祖剷雪大隊」指出，連江縣政府財政能力貧弱，各項建設經費都仰賴中央補助，現在馬祖觀光發展遇到瓶頸，陳雪生作為民意代表，應請中央協助馬祖，卻在立法院大刪各部門預算，把馬祖的發展逼到絕境。

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此外，陳雪生前後擔任八年縣長、十三年立委，面對異議者，便向異己的親友施壓，利用緊密的在地親屬關係掌控馬祖人，其作風讓民風純樸的馬祖變了樣。立法委員應該傾聽民意、理性問政，但陳雪生在立法院的表現，長期被公民團體評比不及格、待觀察，因此發起罷免，希望馬祖的發展更好。

「馬祖剷雪大隊」領銜人林火孟表示，團隊成員是由許多熱愛馬祖的鄉親組成，來自各行各業，橫跨老、中、青世代，遍布馬祖四鄉五島，及現居在台北、桃園和台中的馬祖人，希望鄉親勇敢簽下連署書，郵寄到台中市北屯區大連路一段七十四號。

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