《罷免藍委》台中東、南弱勢區 「敲羅行動」加強連署力

2025/02/14 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前台中市多個罷免國民黨立委的公民團體，雖已送出第一階段提議名冊，但為了無縫接軌二階段的罷免連署，正積極尋找固定連署點及培訓志工，第六選區「敲羅行動」陳姓志工表示，目前中、西、東、南四個行政區中，西區及南區各設二個固定據點，中區及東區只有一個固定據點，由於東、南區是國民黨立委羅廷瑋的本命區，被罷免團體視為罷免的弱勢區，要加強此兩區的連署力道。

民團積極尋找連署點、培訓志工

已送出第一階段提議名冊至中選會的罷免團體，為維持熱度，仍持續設攤，解答民眾第二階段連署疑惑，並受理民眾填寫同意書，一旦中選會第一階提議名冊審核通過，就能馬上打電話連絡民眾來進行二階段連署；台中市六選區「敲羅行動」的陳姓志工表示，昨天雨勢太大，因此取消設攤，以免志工淋雨太辛苦。

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此外，針對第二階段連署的前置作業，第四選區的「廢翔行動」希望能做到一個里一個連署站，「敲羅行動」陳姓志工表示，跟其他罷免團體的目標是一致，也是希望一里一連署站，目前六選區已做到一個行政區一個連署站，但他認為六選區的東、南區是羅廷瑋的本命區，是罷免連署的弱勢區，因此未來增設連署站，會加強東區及南區。

陳姓志工指出，預計中選會會在二十八日完成審查一階的提議名冊，因此二階的罷免連署約在三月一日展開。

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