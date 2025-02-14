再揭林思銘農地貸款案 王婉諭：投資養生村未利益迴避

國民黨立委林思銘曾向新竹橫山農會高額貸款購買的八千坪農地違建爭議延燒，林思銘重申，這塊土地不是他的。（資料照）

2025/02/14 05:30

〔記者林哲遠、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委林思銘曾向新竹橫山農會高額貸款購買的八千坪農地違建引發爭議，時代力量黨主席王婉諭昨再揭露，林借款至今都未曾償還本金、身為民代參與投資開發農莊養生村未利益迴避，並向林喊話：「逃避不僅可恥、而且沒用，要好好出來說明。」林思銘重申，此事他已充分說明，這塊土地不是他的，王婉諭為了權位，抹黑為地方實在服務的立委非常可恥。

林稱土地不是他的 批王抹黑

王婉諭指出，林思銘自二○一八年五月向橫山農會借款至今六年半，沒有還一毛錢的本金；橫山農會卻稱，借貸人六年多來皆「準時繳息」，將視其規劃開發進度再要求償還本金。她質疑，一般人購置住宅房地貸款，三年寬限期就很了不起了，橫山農會是基於什麼樣的評估，還是受到特殊壓力，讓林思銘三五○○萬元的貸款至今一塊錢本金都不用還？

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王婉諭再指，「林思銘過去身為議員，參與投資開發農莊養生村，都不用利益迴避？」而且林現在是立委，後續若提出事業計畫變更地目，新竹縣政府怎麼敢擋？

王婉諭再質問，林思銘與農會簽約借貸利率為四．八％，換算一年利息高達一六八萬元，但林的財產申報看起來負債累累，是誰幫他繳貸款利息？林是單純的受託人，還是「股東」？

林思銘回應，二○二四年選舉時，他已做充分說明，「這塊土地實際所有人是過去民進黨的大老」；身為律師，當事人把土地信託給他，他當然會接受，因此簽定相關的信託契約，他完全沒有擁有使用管理的權利，這跟他當時議員的職務沒有關係。王婉諭大作文章造謠超貸，但土地的價值本來就很高，農會總幹事受訪也說沒有超貸的問題。

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