為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭幽靈罷免連署 綠委李坤城將提告

    民進黨立委李坤城（右圖，資料照）表示，有一位民眾到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委李坤城（右圖，資料照）表示，有一位民眾到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。（記者謝君臨翻攝）

    2025/02/14 05:30

    民眾陳情 沒連署罷免竟收到查詢單

    〔記者謝君臨、董冠怡／綜合報導〕幽靈罷免提議再現！民進黨新北市三重區立委李坤城表示，十三日有一位民眾跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單？李再次提醒三重區的罷免團體，「你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯了。」李與被偽造提議的當事人預計下週赴地檢署提告。

    李質疑偽造文書 罷團反嗆操弄輿論

    李坤城指出，自己在市場、街頭走透透，根本就沒有看到有所謂的罷免團體在公開場合擺攤連署，在網路上也查不到任何罷免的公開資訊，罷團卻莫名其妙可以送件，當時他還特別提醒罷免團體，這樣有偽造文書之嫌。

    李坤城說，果然在十三日上午，就有一位民眾氣噗噗地跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單？還問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。這位民眾表示，不知道為何罷免團體會有他的個人資料，是否和他曾是國民黨員有關？

    李坤城指出，由於這位民眾實在太氣憤了，除了勾填不是本人簽名之外，還特別寫下「我本人沒有參與李坤城罷免案，請新北市選舉委員會查證，為何我個人資料外洩，成為選舉罷免工具。」

    罷團昨回應，團隊成員都是自發性組成，集結眾人之力完成一階提議書，罷免李的理由是「拒絕財政收支劃分法修法，阻礙地方發展；支持墮胎除罪等法案、藐視生命」，反控李操弄輿論、抹煞努力。

    新北市選委會表示，選務機關不評論或回應特定個案，依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法規定，發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單，向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播