遭幽靈罷免連署 綠委李坤城將提告

民進黨立委李坤城（右圖，資料照）表示，有一位民眾到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/14 05:30

民眾陳情 沒連署罷免竟收到查詢單

〔記者謝君臨、董冠怡／綜合報導〕幽靈罷免提議再現！民進黨新北市三重區立委李坤城表示，十三日有一位民眾跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單？李再次提醒三重區的罷免團體，「你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯了。」李與被偽造提議的當事人預計下週赴地檢署提告。

李質疑偽造文書 罷團反嗆操弄輿論

李坤城指出，自己在市場、街頭走透透，根本就沒有看到有所謂的罷免團體在公開場合擺攤連署，在網路上也查不到任何罷免的公開資訊，罷團卻莫名其妙可以送件，當時他還特別提醒罷免團體，這樣有偽造文書之嫌。

請繼續往下閱讀...

李坤城說，果然在十三日上午，就有一位民眾氣噗噗地跑到服務處陳情，說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單？還問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。這位民眾表示，不知道為何罷免團體會有他的個人資料，是否和他曾是國民黨員有關？

李坤城指出，由於這位民眾實在太氣憤了，除了勾填不是本人簽名之外，還特別寫下「我本人沒有參與李坤城罷免案，請新北市選舉委員會查證，為何我個人資料外洩，成為選舉罷免工具。」

罷團昨回應，團隊成員都是自發性組成，集結眾人之力完成一階提議書，罷免李的理由是「拒絕財政收支劃分法修法，阻礙地方發展；支持墮胎除罪等法案、藐視生命」，反控李操弄輿論、抹煞努力。

新北市選委會表示，選務機關不評論或回應特定個案，依公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法規定，發現提議人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單，向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法