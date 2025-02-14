「戰天下」分兩家 與傅崐萁夫婦往來多

記者追查發現，「戰天下」分為「戰天下有限公司」及「戰天下整合行銷」兩間公司。（資料照）

2025/02/14 05:30

〔記者方瑋立、王善嬿／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁近日被質疑，透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物。記者追查發現，「戰天下」分為「戰天下有限公司」及「戰天下整合行銷」兩間公司，去年大選包括新北市長侯友宜在內，共有廿名藍營人士向這兩間公司支付逾八百萬元，且「戰天下整合行銷」與花蓮縣長徐榛蔚二○一八年即有淵源，此前更曾多次得標花蓮縣府標案，最高金額達一三七○萬元。

買競選文宣品 侯：都依法辦理

對於參選總統時曾向「戰天下」公司支付選舉費用，侯友宜昨受訪表示，選舉過程都公開透明，凡事都依法辦理，該怎麼做就怎麼做。

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經查證，「戰天下整合行銷」設立於二○一四年，負責人為李翠雲，並由劉君仁合夥；「戰天下有限公司」為二○二二年十月設立，負責人為蘇意舜。

據政治獻金申報資料，二○二四大選中，包括總統候選人侯友宜與國民黨立委在內，共廿名藍營政治人物向前述兩間公司支出數千元至數十萬元不等，合計八○五萬二五○○元，用途為「製作競選物品或宣傳廣告費用」、「租用廣告看板或車體廣告費用」等。

國民黨北市議員鍾小平前天自曝選立委時，傅崐萁「送」他一萬組競選小物，經查鍾所申報政治獻金，確無向「戰天下」支出款項，外界質疑恐有境外勢力介選。名嘴溫朗東十二日也指控，傅此舉恐有「國民黨團立院總召」的期約賄選嫌疑。

此外，傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚在二○一八年選舉曾與「戰天下整合行銷」合作，申報近三百萬元支出製作宣傳廣告；侯友宜去年大選也曾向該公司支付一萬五千元。另根據政府電子採購網資料，該公司曾於二○一五年、二○一七及二○一八年取得花蓮縣府限制性招標標案，其中「二○一五花蓮遨游季活動」3D兒童節熱氣球繫留委託案金額高達一三七○萬元，僅「戰天下整合行銷」一家廠商投標。

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