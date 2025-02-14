綠營：傅崐萁贈小物 藍委恐集體造假

立法院國民黨團總召傅崐萁被爆料，在本屆立委選前提供近四十位藍營候選人競選小物，負責供貨的是花蓮「戰天下」公司。民進黨團副幹事長林楚茵昨指出，若國民黨立委在政治獻金申報時，將「送的」偽造成「買的」，就涉及偽造文書罪。（資料照）

2025/02/14 05:30

政治獻金申報若寫「買的」 涉嫌偽造文書罪

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕國民黨籍台北市議員鍾小平自稱，去年立委選前曾獲立法院國民黨團總召傅崐萁贈送一萬份競選小物修容組。民進黨團昨質疑，傅涉違反選罷法、國安法等，國民黨立委恐集體造假，呼籲檢調、監察院等單位徹查。國民黨團書記長王鴻薇則回應，鍾的說法不能代表所有人，她的文宣品及競選小物皆有依法申報。

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鍾小平認收傅萬份修容組

王鴻薇：不能代表所有人

傅崐萁被爆料，在本屆立委選前提供近四十位藍營候選人競選小物，負責供貨的是花蓮「戰天下」公司。民進黨團副幹事長林楚茵昨指出，若傅透過贈送競選小物收買人心、影響當選後的立法院總召選舉，恐構成賄選；若國民黨立委在政治獻金申報時，將「送的」偽造成「買的」，就涉及偽造文書罪。

林說，若藍營候選人接受傅贈送的競選小物，有「不相當對價之給付」就必須依法申報與管理，否則恐涉犯「政治獻金法」。此外，國安法及反滲透法均規定不得為境外敵對勢力（中國）影響台灣選舉，「政治獻金法」更明確規定：中國資金不得捐贈政治獻金。

民進黨團書記長陳培瑜質疑，傅崐萁與中國的關係非常良好，讓人深度懷疑好幾萬份的「政治修容組」，可能是來自中國資金。民進黨團幹事長吳思瑤強調，這些都是非常具體可能涉及違法的事項，也恐怕涉及諸多國民黨立委的集體造假，盼檢調動起來，政治獻金的主管機關監察院也應好好查一查。

對此，王鴻薇回應，鍾小平怎麼說他自己負責，但鍾不能代表所有人，她可以很負責任地說，自己在競選時期的文宣品、競選小物都會依法申報，都有單據，歡迎來查。

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