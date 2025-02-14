吳春城再遭爆 家人寄生國會

民進黨團書記長陳培瑜昨批評，吳春城及其家人，一群人根本是寄生國會，亂用立委權力危害行政機關、危害台灣。 （資料照）

2025/02/14 05:30

綠委︰吳濫權危害台灣

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」涉圖利爭議，台北地檢署已簽分他字案調查；近日又被爆料，吳安插家人在家族企業與國會辦公室之間穿梭，違反利益迴避。民進黨團書記長陳培瑜昨批評，吳春城及其家人根本是寄生國會，亂用立委權力危害行政機關、危害台灣。針對批評，吳春城未回應。

張育萌︰吳安插女婿陳玉揚 穿梭立院與家族企業

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世代共好協會理事長張育萌披露，吳春城把女婿陳玉揚從戰國策帶進立法院，一起要求各部會「壯世代」，陳玉揚去年又回戰國策，讓家人在家族企業與立委辦公室之間穿梭，這符合民眾黨口中的「利益迴避」嗎？吳春城辦公室根本直通戰國策。

張育萌指出，壯世代學院也全是吳春城的「家人幫」，正副院長為哥哥吳春來、妹夫林志成，兩人直接向民眾黨開班授課；吳春城則在立法院立法，讓銀髮、樂齡、中高齡等統一規格變「壯世代」。

張直言，吳春城玩兩手策略，對戰國策喊話「不要再接標案」裝不熟；再跟「家人」道歉裝可憐。實際上，吳春城的家族網絡遍及關係企業、協會，再到立法院。

「他們這一群人根本就是寄生國會！」陳培瑜受訪說，吳春城及其家人包括太太、兒女、女婿、哥哥、妹夫等，不當利用立委權力，亂用監督行政機關的工作權力，造成整個系統都被破壞，吳應該要深自檢討。

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