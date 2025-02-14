起訴書揭露》中方看衰侯友宜選情 指示張顯耀發民調捧郭柯配

前立委張顯耀涉嫌配合中國介選被起訴，起訴書明載，中方看衰國民黨總統候選人侯友宜（右2），指示張顯耀，促國民黨撤換侯，改由鴻海創辦人郭台銘（左2）與民眾黨主席柯文哲（左1）的「郭柯配」上陣。圖為侯柯郭2023年於君悅飯店商談總統大選「藍白合」。（資料照）

2025/02/14 05:30

〔記者蔡清華、王善嬿／綜合報導〕前立委張顯耀前年總統大選期間涉嫌配合中國介選，為郭台銘拉抬聲勢，被橋頭地檢署依涉反滲透法罪嫌起訴。起訴書明載，中方當時已看衰國民黨總統候選人侯友宜選情，透過周姓、卞姓及旅日賈姓、李姓等中國人士傳話，指示張顯耀透過發布民調、辦論壇等方式，力促國民黨撤換侯友宜，改由「郭柯配」上陣。

前年總統、立委選舉期間，橋頭地檢署偵辦中華致公黨副主席徐少東等人，涉嫌揪團到中國接受落地招待的介選案件，意外發現張顯耀與徐的通話錄音，掌握張顯耀與徐少東均受中共指示對台滲透，意圖影響台灣大選。

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起訴書指出，中國指示張顯耀配合拉抬當時擬參選的鴻海集團創辦人郭台銘之聲量，促使國民黨撤換原總統提名人侯友宜，改由郭台銘搭配民眾黨黨主席柯文哲角逐正副總統，促成「郭柯配」。

起訴書披露，張顯耀遂於二○二三年八月四日舉辦「二○二四台灣總統大選與中美關係的互動與影響」論壇，並召開記者會替郭台銘宣傳。又發布參選人支持度民調，表示郭台銘是未來在野力量整合的關鍵。

侯︰反對境外勢力介選

起訴書指出，張接著在同年九月六日草擬「二○二四臺灣總統選舉的變數與可能發展」文件，以書面方式宣誓在台支持郭台銘參選，並於九月十一日前往中國會見中國全國政協主席王滬寧等人，確認郭台銘參選之實際計畫。

張顯耀前天聲明強調，相關指控訊息完全不實在，並否認曾與中國高層會面；他表示，二○二三年大選期間，人民對柯侯配、郭柯配或其他組合，都有自由選擇權利，他委託國內具公信力民調單位進行選前民調，並無散布假民調情況。

對張顯耀遭起訴，新北市長侯友宜則說，從過去到現在，他都反對第三境外勢力介入國家選舉，該怎麼辦就怎麼辦，依法辦事。

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