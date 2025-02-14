涉配合中方介選 招待選民遊中國》2旅遊業者 依反滲透法判刑

（記者黃佳琳攝）

2025/02/14 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中國廈門市建發國際旅行社戴姓副總經理以「促進兩岸和諧」為由，連繫在台蘇姓旅行社負責人，請蘇女安排赴中五天四夜社區交流團行程，蘇女找上另名莊姓旅行社業者合作，邀高雄兩名里長及里民共廿九人接受全程招待，法院認定與二○二四年總統大選有關，依反滲透法各判蘇、莊二人徒刑三年六月、褫奪公權兩年。

判決指出，二○二三年十一月初，戴姓副總經理請蘇女安排至少三團前往廈門市翔安區五天四夜社區交流團行程（每團不超過廿五人，成員需包括里長，一名里長帶五名里民比例），強調所有交通及赴中旅遊費用全免。

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蘇女找上另名莊姓旅行社業者合作，提出「里長免費，里民三千元」的優惠條件招攬團員；莊想從中獲利，自行加價三千元，向顏、黃姓兩里長提出「里長免費，里民六千元，升級單人房加價三千五百元」的條件。最後湊了廿九人於十二月五日出團。

一行人在中國各住兩晚四星和五星級飯店，景點行程費用及全程餐飲都由中國方面買單，吃飯時還有中方人員宣導「兩岸一家親」的政治理念；旅行團回國後遭檢調約談。

高雄地院審理時，蘇女辯稱，行程中未提及要他們支持特定政黨或候選人，更未聽聞有中國官員為特定政黨候選人拉票或提及選舉。

黃、顏姓兩位里長也辯稱，他們只是去參加一般旅行團，雖然團費較便宜，但他們各是賴清德高雄市前金區競選團隊會長和副會長，不可能會因此改變投票行為。

但法官認為，旅遊團出發時間與去年總統和立委選舉時間相近，且以里長做為旅行團必要之參與人員，足以認定旅遊團與選舉有密切關聯，與過往一般赴中的基層交流團顯有不同。

2里長各判4月 得易科罰金

法官指出，蘇姓、莊姓旅行社業者在「福建省官方有意邀請台灣里長參訪」、「廈門要招待里長去旅遊」的前提下，籌辦旅遊團及收取利潤，可認定兩人受台辦資助、委託、指示而籌辦旅遊團，因此依反滲透法各判刑三年六月、褫奪公權兩年，黃、顏姓兩位里長則依涉犯刑法投票權人收受不正利益罪各判徒刑四月，得易科罰金；可上訴。

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