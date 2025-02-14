卓韓會談有共識》總預算送出立院前 先朝野協商

中央政府總預算案12大窒礙難行之處

2025/02/14 05:30

政院列出總預算案「12項窒礙難行」

〔記者鍾麗華、劉宛琳、陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜昨進行午餐會，再度就總預算案進行溝通。行政院表示，對於總預算案在送出立法院前，希望能舉行朝野協商，以找到妥適解方，卓、韓兩位院長都有相同想法。立法院表示，已收到民進黨團來函，韓國瑜將儘速邀集各黨團召開協商。

立院收到民進黨團來函 傳下週協商

據指出，協商時間落在下週。這是否代表立法院今天不會將總預算案送至行政院，黨政人士說，雙方已達成共識，召集朝野協商是立法院長權責，後續執行方式尊重韓國瑜處理。

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國民黨團總召傅崐萁昨表示，國民黨團會參加協商，但他不知道召集協商的內容是什麼，所以無法評論。所有三讀通過的法律都是經過冗長的議事程序和議事規則，還沒看過三讀後的東西可以拉回來協商，「我沒有聽說過」。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，下階段能做的是，立法院送出總預算案審查報告後，若行政院依憲法救濟程序提出覆議，透過覆議的方式最可行、也最快速。至於藍白又會開什麼條件，這要韓自己溝通。

立院人士說，總預算已三讀，協商不代表要改變三讀的結果；朝野協商重點，應針對韓希望政院不要覆議，行政院要彌補預算，就算不一定談出結果，但應會有一個大家都能接受的方向。

卓︰提追加預算案 無法解決困難

對於韓國瑜提議政院不提覆議、改以追加減預算方式解套，卓榮泰昨在行政院院會說，若行政、立法兩院無法事先達成共識，日後行政院提出追加預算案，也無助改變窒礙難行的現狀，等同院際協商未獲得任何進展；而辦理追加預算程序需要一定時日，無法馬上解決各部會現正面臨各種執行公務上的困難。

行政院並列出總預算十二項窒礙難行之處。卓揆強調，目前總預算案所遭遇的問題，首先是歲出刪減部分，三讀並未宣讀總刪減數及審查後歲出總額，依宣讀內容計算刪減二○七六億元，主計總處計算僅刪減一四三九億元，兩者存在極大差距，刪減提案內容更有諸多不確定性和問題。其次是刪凍集中特定機關業務費及特定項目，已嚴重影響機關基本運作維持。

卓揆要求各部會備妥所有書面資料，待立法院送出總預算案後，政院有一致性的處理方式，同時送出總預算案解凍內容及說明，希望立院在一個月內完全解凍。

中央政府總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通。（行政院提供）

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