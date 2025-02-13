為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李彥秀財產申報涉不實 監院立案查核

    國民黨立委李彥秀疑涉美國房產申報不實、未申報等爭議，監察院昨證實，已正式立案展開查核。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委李彥秀疑涉美國房產申報不實、未申報等爭議，監察院昨證實，已正式立案展開查核。（記者羅沛德攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委李彥秀疑涉美國房產申報不實、未申報等爭議，監察院昨證實，已正式立案展開查核。據了解，李彥秀去年從議員轉任立委，依法不須再到職申報，僅需進行年度申報，最近一次申報結果預計於今年三、四月間出爐，監院料將從該次申報開始追溯查核。

    李彥秀日前被指一九九四年到二○○二年間在加州爾灣有買賣房產紀錄，卻未如實申報，她坦承疏未申報，並願面對行政裁罰；此外，她近日再被爆出申報金額單位不明確、在美坐擁房產出租等疑雲。對此，監察院秘書長李俊俋昨證實，監院已正式立案展開查核。

    李俊俋說明，去年度申報資料依法今年展開查核，公職人員財產申報處已正式立案，屆時也會請李彥秀出面說明。

    據了解，李彥秀去年卸任北市議員轉任立委，依法不須再到職申報，僅需例行年度申報，若以往年十一月申報推估，李最新一次財產申報將於今年三月間出爐，監院也料將從該次申報資料開始查詢。不過，凡監院正式立案查核後，後續再補正申報資料皆無效，如民眾黨前黨主席柯文哲政治獻金案，即以去年八月十二日查核日為期限，以免查核標的無法確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播