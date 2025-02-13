李彥秀財產申報涉不實 監院立案查核

國民黨立委李彥秀疑涉美國房產申報不實、未申報等爭議，監察院昨證實，已正式立案展開查核。（記者羅沛德攝）

2025/02/13 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委李彥秀疑涉美國房產申報不實、未申報等爭議，監察院昨證實，已正式立案展開查核。據了解，李彥秀去年從議員轉任立委，依法不須再到職申報，僅需進行年度申報，最近一次申報結果預計於今年三、四月間出爐，監院料將從該次申報開始追溯查核。

李彥秀日前被指一九九四年到二○○二年間在加州爾灣有買賣房產紀錄，卻未如實申報，她坦承疏未申報，並願面對行政裁罰；此外，她近日再被爆出申報金額單位不明確、在美坐擁房產出租等疑雲。對此，監察院秘書長李俊俋昨證實，監院已正式立案展開查核。

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李俊俋說明，去年度申報資料依法今年展開查核，公職人員財產申報處已正式立案，屆時也會請李彥秀出面說明。

據了解，李彥秀去年卸任北市議員轉任立委，依法不須再到職申報，僅需例行年度申報，若以往年十一月申報推估，李最新一次財產申報將於今年三月間出爐，監院也料將從該次申報資料開始查詢。不過，凡監院正式立案查核後，後續再補正申報資料皆無效，如民眾黨前黨主席柯文哲政治獻金案，即以去年八月十二日查核日為期限，以免查核標的無法確定。

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