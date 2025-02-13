13綠委遭惡罷 賴令黨部、律師團應戰

為反制大罷免，挺藍陣營也發動罷綠，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨在中常會替被鎖定罷免的黨籍立委請命，盼黨中央共同「打假」、澄清抹黑訊息。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/13 05:30

指示黨部協助闢謠 祭法律戰打擊造假

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，中選會迄今收到四十五位立委罷免案，包括卅二位國民黨立委、十三位民進黨立委。據轉述，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨在中常會替被鎖定罷免的黨籍立委請命，盼黨中央共同「打假」、澄清抹黑訊息；兼任民進黨主席的總統賴清德則裁示，黨部相關單位協助立委闢謠，並研議組律師團因應法律攻防戰。

全台各地罷免國民黨立委的民團分兩梯次遞交第一階段提議書，首梯次送出十九案，第二梯次送出十二案，罷免彰化縣立委謝衣鳯的民團「缺衣不可」，昨也向中選會遞件。截至昨日為止，中選會已收到卅二位國民黨立委罷免案。另外，罷免苗栗縣藍委邱鎮軍、泛藍無黨籍立委陳超明的民團將於今日送件。國民黨卅九席區域立委，至少有卅三席面臨罷免。

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為反制大罷免，挺藍陣營也發動罷綠，已送抵中選會的罷免民進黨立委第一階段提議書，有台北吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；台南王定宇、林俊憲；嘉縣陳冠廷；原住民立委伍麗華、陳瑩等十三人。

國民黨短暫設攤就達標 吳思瑤直陳造假成分很高

據轉述，多位被鎖定罷免的民進黨立委昨在中常會上表達意見。吳思瑤直陳，對照民團要設很久的攤位才達到一定的連署數量，國民黨幾乎都沒設攤或短暫設攤就達標，造假成分很高。

吳思瑤建議，黨中央和地方黨部可協助蒐集資料及法律戰，因為這都涉及法律刑責，若有具體事證，當然要採取進一步行為；其次，罷免只是一個手段，國民黨要摧毀執政黨立委的形象，提出許多抹黑與人格攻擊，懷疑國民黨有中央廚房，盼黨中央在輿論戰協助澄清。

據轉述，中常會達成初步共識，賴清德指示黨中央，針對各地陸續蒐集到涉及造假的行為，研議組成律師團協助法律戰，而媒宣部門及組織部門在整個罷免過程都要啟動，黨部絕對是黨團最大的助力。

民進黨立委林俊憲表示，面對第二階段連署及罷免投票，民進黨已無參與與否的選項，罷免成績好壞一樣會算在民進黨身上，屆時須全黨、全力投入。他認為，民進黨可在論述方面著力，民進黨五一戰隊在立院面對各種惡劣法律、預算刪除案等，民進黨就要提供更有力、更第一線、更清楚論述協助。

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