提供藍委競選小物 傅辦：一切依法

立法院國民黨團總召傅崐萁在本屆立委選前提供近四十位藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，該公司負責人蘇意舜曾是傅擔任縣長時的觀光處長。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者劉宛琳、王錦義／綜合報導〕名嘴溫朗東在臉書發文表示，近日追查國民黨立委李彥秀政治獻金時意外發現，負責出品競選小物的是花蓮縣「戰天下」公司，質疑與國民黨團總召傅崐萁提供給國民黨立委的競選小物有關。對此，傅崐萁辦公室表示，一切依法。

傅崐萁去年初曾被爆料，協助全台近四十位藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，由於國民黨被凍結黨產，黨中央無力幫忙選舉，候選人都感到很辛苦，不少新科候選人選擇接受傅的「好意」。有立委私下表示，這只是小東西，但不無小補，傅還積極幫大家擴展人脈，展現前輩對晚輩的照顧。

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傅崐萁以協助立委之名，獲取黨內支持他參選立法院正、副院長，雖然他最後未參選，仍獲得國民黨團總召一職，更在今年「同額連任」。溫朗東質疑，「戰天下」公司的負責人是傅擔任縣長時的花蓮縣政府觀光處處長蘇意舜；如果「戰天下」是為了幫傅發送禮品、收買藍委而成立的，這些禮品哪裡來的？中國嗎？有沒有花錢買？有沒有免費贈送給藍委？

戰天下負責人：拜託朋友牽線 不是傅

對此質疑，蘇意舜昨回應，她從處長卸任後就回到觀光旅遊本業，此外還有做長照、出租車、太陽能、禮贈品小物批發等，「讓花蓮人有點飯吃」。疫情那幾年經濟不好，競選期間拜託朋友牽線介紹，不是傅崐萁，幫忙團購競選小物批發，聽到名嘴這樣爆料有點傻眼，她就是真的在做點小生意。

至於監察院申報系統出現兩家戰天下公司，蘇意舜解釋，戰天下有限公司負責人是她，戰天下整合行銷負責人是李翠雲，兩公司沒有關係，因為她之前有跟團隊一起做光電生意，是用「戰天下整合行銷」，後來團隊內部覺得「整合行銷」會讓人誤判是做活動的公司，所以才沿用「戰天下」同名再開一家公司。

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