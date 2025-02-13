傅競選小物背後資金若來自中國… 黃帝穎：恐涉觸犯反滲透法

律師黃帝穎昨表示，傅崐萁提供近四十位藍委等競選小物，已涉及「政治獻金法」的法律問題；如果競選資源背後資金來自中國，更涉及「反滲透法」的刑事責任，應嚴肅看待。（民進黨桃園市議員劉仁照提供）

2025/02/13 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕名嘴溫朗東踢爆立法院國民黨團總召傅崐萁提供全台近四十位藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組等競選小物，都產自於花蓮縣「戰天下」公司，更質疑：「這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？」律師黃帝穎昨表示，傅崐萁提供近四十位藍委等競選小物，已涉及「政治獻金法」的法律問題；如果競選資源背後資金來自中國，更涉及「反滲透法」的刑事責任，應嚴肅看待。

黃帝穎分析，政治獻金法規定，候選人收受金錢以外之動產、不相當對價之給付或其他具經濟價值之利益，應依申報時之時價折算。因此，國民黨立委擬參選人，如收受非相當對價或無償的競選小物，依法應自行按收受捐贈時之「市場價值」折算金額申報，否則違反政治獻金法。

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涉及刑事責任 違者可處五年以下徒刑

黃帝穎強調，更嚴肅的是，傅崐萁協助的競選小物，背後資金來源為何？依據「政治獻金法」規定，候選人不得收受中國相關政治獻金及資源，且「反滲透法」規定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金」，違者處五年以下徒刑。

黃帝穎指出，藍委是否違反政治獻金法，調查及處罰的權責機關為監察院，但若競選小物與中國有關，則涉及「反滲透法」，各區域立委候選人所在地的管轄檢察署均有發動偵查的權責，以維護選舉公平及國家安全。

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