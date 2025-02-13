傅崐萁提供藍委競選小物 綠委：恐違政治獻金法

立法院國民黨團總召傅崐萁被爆料，在本屆立委選前提供近四十位藍營候選人修容組等競選小物；民進黨立委賴瑞隆質疑，這些錢是誰出的？促傅出面說明，檢調單位也應進一步追查。（民進黨桃園市議員劉仁照提供）

2025/02/13 05:30

賴瑞隆籲傅出面說明 檢調也應追查

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被爆料，在本屆立委選前提供近四十位藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，該公司負責人蘇意舜曾是傅擔任縣長時的觀光處長。對此，民進黨立委賴瑞隆質疑，傅與中共關係密切，這些錢是誰出的？若來自境外敵對勢力，恐有違「政治獻金法」，且有國安疑慮，傅應出面清楚說明，檢調單位也應進一步追查。

賴質疑錢誰出的？ 是否可能來自中共？

賴瑞隆表示，傅崐萁和中共關係非常密切，去年花蓮大地震後，曾不顧外界觀感率領國民黨立委訪團前往北京，上會期也去了香港，傅去了以後到底見了誰、是否得到什麼指令？回來後都採取強硬手段通過爭議法案或預算。

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賴指出，傅崐萁在大選期間，表面上是提供給國民黨立委「競選小物」，還努力把價格壓在卅元以下，規避賄選嫌疑。然而，這些優惠的價格，「到底錢是誰出的？是否有可能來自中共？收到的立委是否出資還是免費接受？」

賴瑞隆認為，傅有責任要向社會說清楚資金來源，有無違反「政治獻金法」？甚至於是他和中國之間的關係。另外，接受商品的立委也要對社會清楚說明，是否以金錢採購小物，或是接受免費贈送？是否和傅參選總召有對價關係？

民進黨團幹事長吳思瑤也列出四點質疑。首先，國民黨是否也有和「柯文哲案」同樣的木可公司？其次，競選小物大量製造且分送給國民黨立委候選人，這在「政治獻金法」都有規範，若受捐贈、他人贊助，一定要登載，候選人是否有據實申報？到底是接受贊助還是購買？

吳思瑤說，第三，比較敏感的是，傅崐萁自己也是候選人，當然他可能在選舉期間就打定主意要選立法院長或黨團總召，會否這也是一種變相的期約？最後，這些資金從哪裡來？是否有境外的支持？這些都是連帶衍生的問題，也都涉及法律，傅應說清楚、講明白。

「抓到了！」民進黨團副幹事長林楚茵表示，國民黨台北市議員鍾小平昨在政論節目中揭露，去年立委選舉期間，傅崐萁「送」他一萬套修容組。另有網友追查出修容組是從中國進口。林質疑，這些給國民黨立委候選人的修容組是「傅送」還是「中國送」？

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