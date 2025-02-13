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    我要求汪道涵之子來台不得受訪 國台辦︰交流設限 陸委會︰一體遵行

    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    2025/02/13 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕前海基會董事長辜振甫遺孀、前婦聯會主委辜嚴倬雲本月四日辭世，陸委會專案同意中國前海協會會長汪道涵之子汪致重夫婦，以及上海台辦副主任王立新等共五人十一日來台弔唁。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，汪致重一行人被要求不得接受媒體訪問、不安排其他行程，這是對兩岸交流設限。陸委會指出，中國具黨政背景人士申請來台，政府一向要求遵守「三不一低調」，理應一體遵行，並無差別待遇。

    朱鳳蓮指出，在辜公亮文教基金會的協助下，汪致重一行於十一日赴台弔唁辜嚴倬雲。在辦理相關手續過程中，「台灣有關部門」透過基金會要求汪致重一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。

    朱鳳蓮說，「民進黨當局」對兩岸交流處處設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內各項交流活動的抵制阻撓心態。

    陸委會表示，中方相關人士來台弔唁，政府立場一貫，就是充分尊重家屬意願以提供必要協助。由於中方提出申請非常緊迫，政府各相關機關人員犧牲假期，在最短時間內完成審查，讓弔唁行程得以順利圓滿完成。

    陸委會指出，中國具黨政背景相關人士來台，政府一向要求申請人來台須遵守「三不一低調」，並無差別待遇。國台辦刻意漠視我方在協處過程所釋放的誠意與善意，只會令外界質疑中共之用心，也不利兩岸堆積善意及交流正向發展。

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