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    涉詐300萬助理費 北市議員陳怡君遭搜索約談

    民進黨台北市議員陳怡君疑涉詐領助理費，檢調昨分別到陳的服務處與議會辦公室搜索。（中央社）

    民進黨台北市議員陳怡君疑涉詐領助理費，檢調昨分別到陳的服務處與議會辦公室搜索。（中央社）

    2025/02/13 05:30

    〔記者張文川、陳政宇、蔡思培／台北報導〕民進黨籍台北市中山、大同區市議員陳怡君涉嫌利用胞弟、弟媳等四名親友當人頭，五年多來共詐領助理補助費三百多萬元。士林地檢署昨指揮調查局發動十三路搜索，帶回陳怡君等七名被告、三名證人，另有一位證人尚未到案，檢調朝利用職務上機會詐領財物等罪方向，昨晚陸續移送士檢複訊，漏夜偵辦中。

    陳等七被告陸續移送複訊

    全案由士檢平股檢察官林思吟指揮調查局台北市調查處偵辦，七名被告為陳怡君、陳的議會辦公室主任張惠霖、議會研究室楊姓女主任，和陳怡君的胞弟陳衛德、洪姓弟媳、賀姓前員工、張惠霖的胞姊四名人頭，涉案罪名為貪污治罪條例之利用職務上機會詐領財物罪、刑法之使公務員登載不實罪。

    依內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，北市等直轄市議員每月原本可申報助理補助費廿四萬元，並明定至少應聘請六名助理，去年六月立院修法將額度增加為卅二萬元。

    調查局去年接獲檢舉指出，陳怡君疑利用人頭詐領助理費，報告士檢展開蒐證，查出陳涉嫌自二○一九年起，先後以胞弟、弟媳、張的胞姊、賀姓前員工充作人頭，向市議會申報、請領助理費，卻未實際從事助理工作，再由張、楊二女協助領出助理費，交給陳怡君挪為私用，初估詐領逾三百萬元公款。

    陳自認清白 會配合調查

    檢調昨搜索十三處地點，包括陳的兩處服務處和議員辦公室，約談陳怡君等十人到案。陳怡君昨中午與檢調人員走出辦公室，她說會配合調查、希望大家相信她的清白。民進黨發言人吳崢表示，「尊重司法調查」。

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